Μύκονος: Συνελήφθη 23χρονος μετά από καταγγελία τουρίστριας για βιασμό σε beach bar - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 23χρονου, με καταγωγή από το Κόσοβο, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Μύκονο, μετά από καταγγελία 18χρονης Ιταλίδας για σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό beach bar του νησιού, όπου βρισκόταν μαζί με την παρέα της.

Όπως υποστήριξε, ο 23χρονος την προσέγγισε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης σε ξαπλώστρα, αφού της έπιασε κουβέντα φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της.

Σύμφωνα με την καταγγελία μετά το περιστατικό, ο νεαρός απομακρύνθηκε από το σημείο και η 18χρονη τουρίστρια κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Τελικά, τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ., αφού ταυτοποίησαν τον 23χρονο, τον εντόπισαν στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού και προχώρησαν στη σύλληψή του.