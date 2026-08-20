 Μύκονος: Συνελήφθη 23χρονος μετά από καταγγελία τουρίστριας για βιασμό σε beach bar - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 23χρονος μετά από καταγγελία τουρίστριας για βιασμό σε beach bar

Κακοποίηση
Φωτογραφία αρχείου / Πηγή: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στη σύλληψη ενός 23χρονου, με καταγωγή από το Κόσοβο, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Μύκονο, μετά από καταγγελία 18χρονης Ιταλίδας για σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό beach bar του νησιού, όπου βρισκόταν μαζί με την παρέα της.

Όπως υποστήριξε, ο 23χρονος την προσέγγισε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης σε ξαπλώστρα, αφού της έπιασε κουβέντα φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της.

Σύμφωνα με την καταγγελία μετά το περιστατικό, ο νεαρός απομακρύνθηκε από το σημείο και η 18χρονη τουρίστρια κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

Τελικά, τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ., αφού ταυτοποίησαν τον 23χρονο, τον εντόπισαν στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μύκονος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ