Μύκονος: Εξιχνιάστηκε κλοπή δύο πανάκριβων ρολογιών από ξενοδοχείο -Αξίας 42.000 ευρώ - iefimerida.gr

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου η κλοπή δύο ρολογιών μεγάλης αξίας από δωμάτιο ξενοδοχειακού καταλύματος στο νησί.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστιδες δύο αλλοδαπές, 27 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο γυναίκες φέρονται να μπήκαν το πρωί της 9ης Αυγούστου σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου διέμενε ένας 27χρονος αλλοδαπός, και να αφαίρεσαν δύο ρολόγια.

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Η συνολική εκτιμώμενη αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται σε 42.000 ευρώ.

Ο 27χρονος αντιλήφθηκε την απώλεια των αντικειμένων και ενημέρωσε τις Αρχές.

Ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τις δύο γυναίκες που φέρονται να εμπλέκονται στην κλοπή.

Κατά την προσαγωγή τους, βρέθηκε στην κατοχή τους το ένα από τα δύο κλεμμένα ρολόγια.

Το ρολόι κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και στη συνέχεια αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργί.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του δεύτερου ρολογιού.