MyCoast: Πώς ελέγχετε αν οι ξαπλώστρες έχουν τοποθετηθεί νόμιμα - iefimerida.gr

Στις παραλίες της Ελλάδας, οι λουόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν αν οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες μιας επιχείρησης βρίσκονται εντός της έκτασης που της έχει παραχωρηθεί νόμιμα.

Συγκεκριμένα, το εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες είναι το MyCoast, η εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία των παραχωρήσεων στον αιγιαλό και να υποβάλλουν καταγγελία σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβίαση.

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MyCoast: Πώς ελέγχετε μια παραλία

Η διαδικασία είναι απλή και μπορεί να γίνει από το κινητό. Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή MyCoast και εντοπίζει την παραλία στην οποία βρίσκεται.

Στη συνέχεια μπορεί να δει στον χάρτη τις παραχωρημένες εκτάσεις αιγιαλού και παραλίας και τα όρια στα οποία επιτρέπεται η ανάπτυξη ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπών στοιχείων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πινακίδα της παραχώρησης, η οποία πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην παραλία. Σε αυτή αναγράφονται μεταξύ άλλων οι συντεταγμένες, ο αριθμός της απόφασης παραχώρησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου και το διάγραμμα της παραχωρούμενης έκτασης.

Ο λουόμενος μπορεί έτσι να συγκρίνει την πραγματική εικόνα στην παραλία με τα όρια που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Εάν οι ξαπλώστρες ή οι ομπρέλες έχουν τοποθετηθεί εκτός της παραχωρημένης έκτασης, πρόκειται για πιθανή υπέρβαση της παραχώρησης.

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Παράβαση μπορεί επίσης να διαπιστώνεται όταν υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη τμήματος του αιγιαλού ή της παραλίας που δεν έχει παραχωρηθεί σε επιχείρηση.

Πώς κάνετε καταγγελία μέσω MyCoast

Εφόσον ο λουόμενος διαπιστώσει ότι υπάρχει πιθανή παράβαση, μπορεί να υποβάλει καταγγελία απευθείας μέσω της εφαρμογής.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και ο χρήστης καλείται να προσδιορίσει το σημείο και το είδος της παράβασης.

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν την τήρηση των όρων των παραχωρήσεων και να αναφέρουν περιπτώσεις υπέρβασης ή αυθαίρετης κατάληψης.

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Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουν οι λουόμενοι είναι ότι η παραχώρηση μιας έκτασης σε επιχείρηση δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η παραλία μπορεί να καταληφθεί από ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα χρήσης των παραχωρούμενων εκτάσεων, τηρώντας τους προβλεπόμενους περιορισμούς, αλλά και του τμήματος του αιγιαλού ή της παραλίας που παραμένει ελεύθερο από παραχωρήσεις απλής χρήσης.