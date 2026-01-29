Μποτιλιάρισμα στους δρόμους: 3 χλμ. αναμονή στον Σκαραμαγκά -Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, live η κίνηση - iefimerida.gr

Εντονο μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σήμερα από νωρίς στους κεντρικούς δρόμους, τον Περιφερειακό και τον Κηφισό.

Η κίνηση επιβαρύνθηκε με την έντονη βροχόπτωση που έπεσε στο λεκανοπέδιο.

3χλμ αναμονή στον Σκαραμαγκά

Αυτή την ώρα μεγάλες καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Σχιστού, με 3 χιλιόμετρα αναμονής προς Σκαραμαγκά.

Κίνηση καταγράφεται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Αιγάλεω προς την Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ.

Μποτιλιάρισμα στην Κηφισιάς, στη Μεσογείων μέχρι την Αγία Παρασκευη, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη και Κανελλοπούλου, στην παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά.

Στο κόκκινο ο χάρτης, δείτε ΕΔΩ

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί: Προς Αεροδρόμιο 5’-10’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κύμης. Προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού 10'-15' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ