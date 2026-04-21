«Μπλόκο» του ΣτΕ στη δεύτερη επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας στον Μύτακα Μήλου - iefimerida.gr

Την προσωρινή αναστολή του μεγαλύτερου μέρους των κατασκευαστικών εργασιών για την δεύτερη επέκταση άδειας ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας.



Η επίμαχη άδεια αφορά την κατασκευή 127 δωματίων με ατομικές πισίνες, μία κοινόχρηστη πισίνα κ.α.



Παράλληλα το Ανώτατο δικαστήριο επέτρεψε τη συνέχιση βελτιωτικών επισκευαστικών εργασιών στα υφιστάμενα κτήρια και τις εργασίες σε άλλα τρία κτήρια της ξενοδοχειακής μονάδας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας έκαναν εν μέρει δεκτές τις προσφυγές του Δήμου Μήλου, της «Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» και κατοίκων του νησιού, που αντιτίθενται στην ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας σε προστατευόμενη παραλία της Μήλου. Η απόφαση αναστολής των εργασιών έχει ισχύ μέχρι τη συζήτηση της κύριας προσφυγής στις 6 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας ανέστειλαν μερικά την προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια κατά το μέρος που προβλέπεται: 1) η κατασκευή 11 νέων κτιρίων, 2) η κατασκευή νέας κοινόχρηστης πισίνας στον χώρο του καταστήματος μαζικής εστίασης (εστιατορίου), 3) η κατασκευή ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) σε 13 κτίρια, που προβλέπεται να είναι παραπλεύρως των δωματίων (127 ατομικές πισίνες) και 4) η κατασκευή αβαθών επιφανειών νερού για αφαλάτωση νερού.

Αντίθετα, επιτρέπεται: 1) Η συνέχιση και η ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή 3 κτηρίων και του φυλακίου, καθώς έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός αυτών σε ποσοστό από 90 έως 100%, 2) Η κατασκευή νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) που αποτελεί βασική περιβαλλοντολογική υποδομή, 3) η εκτέλεση εργασιών στο ξενοδοχείο που ήδη λειτουργεί, 4) η εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της κεντρικής εισόδου, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές σε ποσοστό 90% και οι συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής έχουν ήδη επέλθει και 5) η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφάλειες για την προστασία των εργαζομένων ή τρίτων.

Οι προσφεύγοντες ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων και των οικοδομικών αδειών ανέγερσης της ξενοδοχειακής μονάδας ως αντισυνταγματικές και αντίθετες στην περιβαλλοντική νομοθεσία.

Υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι οι σχετικές άδειες προσκρούουν στο άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, επειδή δεν υπάρχει ολικός ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για την Μήλο, αλλά ούτε γενικό χωροταξικό σχέδιο για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και η νομολογία του ΣτΕ.