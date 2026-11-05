Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μπετονιέρα στην εθνική οδό Βόλου-Λάρισας -Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του ΙΧ [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην εθνική οδό Βόλου-Λάρισας, στο ύψος του Λατομείου.

Σύμφωνα με το magnesianews, όλα έγιναν λίγο μετά τις 7:00, όταν ένα αυτοκίνητο, που κινείτο με κατεύθυνση προς Βόλο, έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πάνω σε μπετονιέρα, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να εγκλωβιστεί εντός του οχήματος.

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Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός -Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του 54χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε σοβαρά τραύματα, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

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Όσον αφορά το αυτοκίνητό του, υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές από τη σφοδρή σύγκρουση.