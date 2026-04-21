Πέταγε μπάζα στο Αιγάλεω -Τον έπιασαν επ' αυτοφώρω - iefimerida.gr

41χρονος συνελήφθη στο Αιγάλεω τη στιγμή που πέταγε παράνομα μπάζα σε οικόπεδο από αστυνομικές δυνάμεις.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 41χρονος στο Αιγάλεω, όταν εντοπίστηκε να απορρίπτει παράνομα μπάζα και στερεά απόβλητα σε ανοιχτό οικόπεδο κατά τη διάρκεια ελέγχων της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων.

Επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα στελέχη της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων πραγματοποιούσαν περιπολίες στη Δυτική Αττική όταν εντόπισαν ύποπτη κίνηση φορτηγού σε απομονωμένη περιοχή του Αιγάλεω. Ο οδηγός τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση.

Σύλληψη τη στιγμή της απόρριψης αποβλήτων

Ο 41χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που ξεφόρτωνε μπάζα, ξύλινα τμήματα και κουτιά με στερεά απόβλητα σε οικόπεδο. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Αθηνών.

Πρόστιμα και έλεγχοι για περιβαλλοντική ρύπανση

Πέρα από τις ποινικές διαδικασίες, του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο για την παράνομη απόρριψη αποβλήτων. Η αστυνομία συνεχίζει εντατικούς ελέγχους σε περιοχές που χρησιμοποιούνται συχνά για ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών, έχοντας προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις στο παρελθόν.