 Υπόθεση στημένων στο μπάσκετ: Στην Ευελπίδων οι Λιόλιος και Μαυραγάνης για να απολογηθούν - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση στημένων στο μπάσκετ: Στην Ευελπίδων οι Λιόλιος και Μαυραγάνης για να απολογηθούν

Περιπολικό μεταφέρει τον Λιόλιο στην Ευελπίδων
Στην Ευελπίδων με περιπολικό έφτασαν οι Λιόλιος και Μαυραγάνης / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην Ευελπίδων έφτασαν λίγο πριν από τις 10:00 οι δύο εκ των έξι απολογουμένων της υπόθεσης των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο άμεσος συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης, οδηγήθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Ήδη από την Παρασκευή έχει απολογηθεί και προφυλακιστεί ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ενώ αύριο, Δευτέρα, θα απολογηθούν οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι: οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Αναστάσιος Πηλοΐδης και ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς.

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Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισης του Βαγγέλη Λιόλιου, η κατηγορία στηρίζεται, κατά την εκτίμησή του, σε αφηγήσεις συγκεκριμένων προσώπων και όχι σε μηνύματα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εμπλοκή του προέδρου της ΕΟΚ.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν προηγούμενες αντιδικίες με τον εντολέα του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι καταγγέλλοντες είχαν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο μηνύσεων και αιτημάτων ελέγχου από την πλευρά Λιόλιου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες θα διευρυνθούν και σε άλλους παράγοντες της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματίσει ο αθλητικός εισαγγελέας και οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και των υπόλοιπων πέντε.

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