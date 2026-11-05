Καθηγητής ασφάλειας συστημάτων για το μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων και απειλών για βόμβες: «Φοβάμαι ότι περιμένουμε κάτι παραπάνω» - iefimerida.gr

Ο κ. Σωκράτης Κάτσικας, καθηγητής ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων στο πανεπιστήμιο Νορβηγίας NTNU, μίλησε στο LiveNews για το μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες και τις απειλές για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη.



Μεταξύ άλλων, ο κ. Κάτσικας, ανέφερε «Φαίνεται ότι είναι κάτι συντονισμένο και η έκταση της επίθεσης και η διασπορά των επιθέσεων με διαφορετικές εταιρείες και πτήσεις. Όπως επίσης και οι διαφορετικοί τρόποι που έχουν χρησιμοποιηθεί, τόσο με τηλεφωνήματα όσο και με email».



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Στη συνέχεια, ο κ. Κάτσικας σχολίασε το γεγονός ότι πλέον η ιχνηλάτηση ενός τηλεφωνήματος και ενός email μπορεί να γίνει και να βρουν ποιος κρύβεται από πίσω και αν όλη αυτή η συντονισμένη προσπάθεια γίνεται για να «τεσταριστεί» το σύστημα και τα όριά του από τους χάκερς.

Χαρακτηριστικά είπε: «Ίσως να τεστάρουν τα συστήματα ανίχνευσης, μπορεί να είναι ένας από τους στόχους των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Αν συνδυάσουμε τις επιθέσεις στις πτήσεις με τις επιθέσεις στα σουπερμάρκετ είναι μια συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας αναστάτωσης, αν είναι έτσι τα πράγματα, φοβάμαι ότι τα κίνητρα πάνε πιο πέρα από το να δοκιμάσουμε τα όρια μέχρι να μας πιάσουν. Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε κάτι παραπάνω απ΄ αυτό».



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Στη συνέχεα είπε ότι: «Από τις 27/10 η νορβηγική αρχή κυβερνοασφάλειας αύξησε το επίπεδο κινδύνου για επιθέσεις και το επίπεδο ετοιμότητας στο κόκκινο. Πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η πρώτη φορά που τέτοια επίθεση κυβερνοφυσικών συστημάτων έχει επίδραση στον φυσικό κόσμο, που την καταλαβαίνει και ο απλός άνθρωπος. Αντίστοιχη επίθεση (σ.σ όπως αυτή στα σουπερμάρκετ) είχε εκδηλωθεί και πριν 20-25 χρόνια στην Αυστραλία. Επειδή όμως συμβαίνουν τώρα όλα μαζί δημιουργείται μια αυξημένη ανησυχία.

Όσον αφορά την ιχνηλάτηση των ανθρώπων πίσω από τις επιθέσεις, ο καθηγητής είπε ότι «συνήθως τους βρίσκουν» αλλά «υπάρχει μια διαφορά με το να ξέρουμε ποιος είναι από πίσω και να μπορέσουμε να το αποδείξουμε στο δικαιοδοτικό σύστημα μιας χώρας», κατέληξε ο καθηγητής ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.