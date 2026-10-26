Βίντεο: Συγκίνηση στην Αριστοτέλους, με την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού να τραγουδά Μαζωνάκη - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή χάρισε στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Ο τενόρος του Πολεμικού Ναυτικού ερμήνευσε το γνωστό τραγούδι «Ανήκω σε μένα»μ του Γιώργου Μαζωνάκη, προσφέροντας μια ξεχωριστή μουσική νότα στις εκδηλώσεις για τη διπλή γιορτή της πόλης.

Η ερμηνεία αποτέλεσε μία από τις ιδιαίτερες στιγμές της παρουσίας της μπάντας στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Άλλωστε, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού έχει ξεχωρίσει για τις εμφανίσεις της, καθώς, πέρα από τα καθιερωμένα στρατιωτικά εμβατήρια, εντάσσει συχνά στο πρόγραμμά της δημοφιλείς επιτυχίες από την ελληνική και τη διεθνή μουσική σκηνή.

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