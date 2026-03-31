«Μπάνισέ το στο Skroutz»: Νέα πασχαλινή καμπάνια αποκλειστικά σχεδιασμένη από την ομάδα του Skroutz με εργαλεία ΑΙ - iefimerida.gr

Το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα, δημιουργεί τη νέα καμπάνια «Μπάνισέ το στο Skroutz!» για το Πάσχα η οποία εστιάζει στις εξατομικευμένες επιλογές δώρων με βάση τις ανάγκες και τα θέλω που έχει το κάθε βαφτιστήρι.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της καμπάνιας «Μπάνισέ το στο Skroutz!» είναι ότι πρόκειται για την πρώτη καμπάνια του Skroutz που περιλαμβάνει υλικά που έχουν σχεδιαστεί με εργαλεία AI από την ομάδα marketing του Skroutz.

Στο επίκεντρο της φετινής πασχαλινής καμπάνιας βρίσκεται μια γνώριμη πρόκληση για πολλούς: η επιλογή του κατάλληλου δώρου για το βαφτιστήρι. Καθώς κάθε βαφτιστήρι έχει τη δική του προσωπικότητα και διαφορετικά ενδιαφέροντα, το Skroutz, αντλώντας έμπνευση από τα κλασικά πασχαλινά λαγουδάκια, δημιούργησε τέσσερα Bunnies, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει και ένα βαφτιστήρι. Έτσι, το Sports Bunny αγαπάει τα πατίνια, τις μπάλες, τις αθλητικές εμφανίσεις και τις λαμπάδες ομάδων, το Fashion Bunny ακολουθεί τις τάσεις της μόδας και προτιμά ρούχα και sneakers για δώρα, το Tech Bunny αναμένει μανιωδώς τα product updates από τα αγαπημένα του tech brands, ενώ το Super-Bunny βαφτιστήρι αγαπάει τα παιχνίδια και τα δώρα και τα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με σουπερ ήρωες, τα creative παιχνίδια και τα κιτ ρομποτικής και επιστήμης.

Το Skroutz Bunny αυτό το Σάββατο θα βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας για να υπενθυμίσει σε όλους όσοι το συναντήσουν, να κάνουν τις πασχαλινές αγορές τους αλλά και να τους μοιράσει «γλυκές» συμβουλές.

Με την τεράστια ποικιλία προϊόντων και πασχαλινών ειδών, το Skroutz προσφέρει επιλογές δώρων για κάθε bunny βαφτιστήρι, ενώ ο κάθε νονός/ά απολαμβάνει μια απρόσκοπτη αγοραστική εμπειρία με γρήγορη παράδοση.