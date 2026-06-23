Μπαλάσκας: Δεν έχω κληθεί από τη Δικαιοσύνη για το σχόλιο «γκάφα της ΕΛ.ΑΣ.» -Τι είπε για την υπόθεση Λεβεντάκη - iefimerida.gr

Στη διάψευση των δημοσιευμάτων περί μήνυσης εναντίον του, κάνοντας λόγο για fake news, προχώρησε ο τηλεοπτικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας με αφορμή την υπόθεση της γυναικοκτονίας στα Χανιά.

Ο ίδιος μιλώντας στο Mega σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «αν υπάρξει κάτι θα το δούμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει μόνο το γνωστό μένος κατά Μπαλάσκα, κατά Καλιακμάνη, παλιότερα κατά Αρναούτογλου, τώρα την πάτησε και ο Τσιμιτσέλης. Υπάρχει μια πολύ μικρή ομάδα δημοσιογράφων από τα site, όχι από την τηλεόραση, και λέει ευθέως ότι εγώ ο Καλιακμάνης, ο Τσιμιτσέλης παλαιότερα, ο Αρναούτογλου, οι οποίοι δεν είμαστε δημοσιογράφοι, τρώμε το ψωμί των δημοσιογράφων. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνω την πρεμούρα τους, δεν είναι έτσι».

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Ο ίδιος, κάνοντας λόγο για «fake news», αναφέρθηκε στο επίμαχο σχόλιό του περί «γκάφας» κατά τις έρευνες στην υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη όταν ο 43χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών και που πλέον είναι καθ’ ομολογίαν δράστης στην υπόθεση, είχε αφεθεί ελεύθερος μετά από δύο καταθέσεις, σημείωσε:

«Υπήρξε ένα κενό, όπου ένας άνθρωπος έφυγε και υπήρχαν κάποιες απορίες και κάποια νεύρα που έφτασαν σε εμένα με πληροφορίες από την Κρήτη. Λένε αυτοί που το είπαν ότι “τον αφήνεις να φύγει, σαφώς νομικά άρτια κανονικά, ο νόμος καλά λέει, αλλά εάν αυτός έπαιρνε το κινητό του και έγραφε ένα μήνυμα και πήγαινε στην απέναντι από την αστυνομική διεύθυνση και πήδαγε από την ταράτσα ή πήγαινε στον αδελφό και τον σκότωνε “ή αν γινόταν κάτι σε αυτό το χρονικό διάστημα τι θα γινόταν».

Εάν αστυνομικοί στραφούν εναντίον μου να το κάνουν με τα ονόματά τους

Απαντώντας εάν άσκησε κριτική στους αστυνομικούς ο κ. Μπαλάσκας δήλωσε: «Ποτέ. Έχω κρεμασμένη τη στολή μου στο ερμάριό μου. Είναι δυνατόν να στραφώ εγώ κατά αστυνομικών; Εάν τώρα αστυνομικοί στραφούν κατά εμένα, αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι να γράψουν τα ονόματά τους. Αλλά να έχουμε τα ονόματά τους».

«Έγινε άριστη δουλειά, έγινε ευρωπαϊκού τύπου δουλειά από την αστυνομία», σημείωσε ο τηλεοπτικός αναλυτής αναφορικά με την αστυνομική έρευνα στην υπόθεση και πρόσθεσε ότι το «κενό» που είδε ήταν όταν «αφέθηκε (σ.σ.: ελεύθερος ο 43χρονος) και μετά έτρεξαν και τον βρήκαν κουλουριασμένο στο αυτοκίνητό του κρυμμένο, που είχε χαθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μετά του καταλογίστηκαν τα δενδρύλλια και κρατήθηκε μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα».

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Υπενθυμίζεται ότι τα δημοσιεύαμτα ανέφεραν ότι ο πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός και τηλεοπτικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας θα κληθεί να καταθέσει για δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη.