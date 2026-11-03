Μπακογιάννης: Άλλα λέει η δημοτική Αρχή, άλλα ζουν οι δημότες -Οι προτάσεις του για την καθημερινότητα - iefimerida.gr

Με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρεται εκτενώς στα θέματα που απασχόλησαν το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων.

Οι θέσεις της παράταξης «Αθήνα Ψηλά»

Ο Κώστας Μπακογιάννης αναπτύσσει τις θέσεις της παράταξής του «Αθήνα Ψηλά» γύρω από τα σχολεία, τον Λόφο του Στρέφη, τους αθλητικούς συλλόγους και τα γυμναστήρια, τα φρεάτια, αλλά και το ζήτημα της έκτασης στην οδό Λάμψα στους Αμπελόκηπους.

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Τέλος, γίνεται αναφορά σε καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Δημοτικών Αστυνομικών, το οποίο κάνει λόγο για «προσβλητική και αυταρχική συμπεριφορά της αρμόδιας αντιδημάρχου απέναντι στους εργαζόμενους», όπως τονίζει ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων.

«Άλλα λέει η δημοτική Αρχή και άλλα ζουν οι δημότες», σημειώνει αρχικά ο κ. Μπακογιάννης και συνεχίζει: «Σχολεία που περιμένουν παρεμβάσεις, έργα που μένουν στη μέση, κολυμβητήρια κλειστά, γυμναστήρια που δεν λειτουργούν, φρεάτια βουλωμένα και κάτοικοι που περιμένουν απαντήσεις. Αυτά φέραμε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ξαναβάλαμε στο τραπέζι συγκεκριμένα προβλήματα και ζητήσαμε να μάθουμε τι έχει γίνει για όσα έχουν μείνει πίσω. Γιατί η διοίκηση ενός δήμου δεν κρίνεται από όσα ανακοινώνει, αλλά από όσα τελικά κάνει».

Αμέσως μετά περνά στα επί μέρους θέματα:

«Τα σχολεία της πόλης βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, παρά τα 15 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε αφήσει στα ταμεία του δήμου αποκλειστικά για τις σχολικές υποδομές και τα οποία ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί.

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Ζητήσαμε για ακόμη μία φορά να γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων. Δεν υπάρχει συνολική καταγραφή των αναγκών, σαφής εικόνα των προβλημάτων, ουσιαστική παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων, ούτε συγκεκριμένος σχεδιασμός για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.

Δεν γίνεται να ενημερωνόμαστε μόνο αφού έχει προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και κυρίως τα παιδιά δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που προειδοποιήσαμε για το μέλλον του λόφου και, δυστυχώς, οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Η δημοτική Αρχή αποφάσισε τότε να ακυρώσει τη χορηγία του 1 εκατ. ευρώ που είχαμε εξασφαλίσει για την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του λόφου. Δύο χρόνια μετά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποκατάστασή του.

Αυτή ακριβώς την απουσία σχεδιασμού αναδείξαμε στη συνεδρίαση. Ζητήσαμε σαφείς απαντήσεις γιατί δεν έχει προχωρήσει καμία παρέμβαση και για το αν υπάρχει έστω κάποιο σχέδιο για την επαναλειτουργία του καφέ, που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής του λόφου. Οι κάτοικοι δικαιούνται να γνωρίζουν πότε ο Λόφος του Στρέφη θα αποκτήσει ξανά τις υποδομές και τη ζωή που του αξίζουν.

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Σε προηγούμενη συνεδρίαση ο δήμαρχος ζήτησε να αλλάξουν οι κανόνες, ώστε οι αθλητικοί σύλλογοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κλειστά σχολικά γυμναστήρια. Ωστόσο, η απόφαση που δημοσιεύτηκε την επόμενη ημέρα δεν περιλάμβανε τις τροποποιήσεις που είχαν συμφωνηθεί δημόσια.

Τα προβλήματα έχουν ήδη δημιουργηθεί: Έχουν αναβληθεί σχολικοί αγώνες και αγώνες πολλών κατηγοριών ερασιτεχνικού αθλητισμού. Επανήλθαμε στο θέμα και ζητήσαμε να μάθουμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και πώς σκοπεύει η δημοτική Αρχή να λύσει το θέμα.

Το κολυμβητήριο παραμένει κλειστό, χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα καμία σαφής ενημέρωση για το πότε θα επαναλειτουργήσει. Αθλούμενοι που είχαν εντάξει την κολύμβηση στην καθημερινότητά τους, άνθρωποι που τη χρειάζονται για λόγους υγείας, παιδιά και οικογένειες που είχαν οργανώσει τη ζωή τους γύρω από αυτή τη δραστηριότητα, μένουν χωρίς πρόσβαση σε έναν σημαντικό δημόσιο αθλητικό χώρο.

Ζητήσαμε να μάθουμε πότε επιτέλους θα επαναλειτουργήσει το κολυμβητήριο και πότε οι κάτοικοι και οι αθλούμενοι θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν ξανά.

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Ο χειμώνας έρχεται και οι βροχές έχουν ήδη ξεκινήσει, γι' αυτό ζητήσαμε να εντατικοποιηθεί ο καθαρισμός των φρεατίων, ώστε να είναι όλα έτοιμα πριν έρθουν οι πιο έντονες βροχοπτώσεις.

Τα βουλωμένα φρεάτια μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους δρόμους και στις γειτονιές. Ζητήσαμε, λοιπόν, να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Πολιτική Προστασία ώστε να γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός σε όλη την πόλη.

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός δεν πρέπει να περιορίζεται στο κέντρο, αλλά να φτάνει σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Αυτός ήταν ο δικός μας στόχος κάθε χρόνο. Ρωτήσαμε λοιπόν τη δημοτική Αρχή ποιο είναι το σχέδιό της για φέτος, ποιοι δρόμοι θα στολιστούν και πότε θα ανάψει το δέντρο.

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Στην προηγούμενη συνεδρίαση μεταφέραμε τις καταγγελίες κατοίκων για καταστήματα στις οδούς Αχαρνών και Λιοσίων, που φέρονται να λειτουργούν πέρα από το επιτρεπόμενο ωράριο. Επανήλθαμε και ζητήσαμε τακτικούς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε οι κανόνες λειτουργίας να τηρούνται από όλους.

Το ζήτημα της ανέγερσης του σχολείου στην οδό Λάμψα, αλλά και η αξιοποίηση του διπλανού οικοπέδου της ΔΕΗ, ήρθε επιτέλους προς συζήτηση. Για εμάς δεν υπάρχουν διλήμματα. Η θέση της παράταξής μας είναι απόλυτα ξεκάθαρη: Ζητάμε να περάσει το οικόπεδο της ΔΕΗ στον δήμο και στη συνολική έκταση να δημιουργηθεί και το σχολείο που έχουμε ανάγκη και ένας όμορφος χώρος πρασίνου. Η γειτονιά μπορεί και πρέπει να έχει και τα δύο».

Και κλείνει με τη Δημοτική Αστυνομία: «Χθες έγινε μια βαρύτατη δημόσια καταγγελία από το Πανελλήνιο Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών, το οποίο κάνει λόγο για προσβλητική και αυταρχική συμπεριφορά της αρμόδιας αντιδημάρχου απέναντι στους εργαζόμενους. Θεωρούμε ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Σε μια δημοκρατική διοίκηση, οι σχέσεις με τους εργαζόμενους πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Ο δήμαρχος οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια για το συμβάν και να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει».