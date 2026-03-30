Μέλος της Ακαδημίας της Γαλλίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος -Παρούσα η Ντόρα Μπακογιάννη - iefimerida.gr

Μέλος της Ακαδημίας της Γαλλίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και το «παρών» στην τελετή έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η κυρία Μπακογιάννη βρέθηκε στο Παρίσι και στην τελετή ανακήρυξης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ως ενός από τα δώδεκα αντεπιστέλλοντα μέλη της Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Ινστιτούτου της Γαλλίας.



Η πρώην υπουργός παρέστη στην υψηλού συμβολισμού και μεγάλης ακτινοβολίας εκδήλωση, ως επίτιμη προσκεκλημένη, καθώς έχει εκλεγεί ως αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας από το 2008 και είναι η μόνη ξένη γυναίκα της Ακαδημίας.

Μπακογιάννη: Η εκλογή του είναι μια υπενθύμιση ότι οι αξίες, το ήθος και η πνευματικότητα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού συνεχίζουν να εμπνέουν

«Ημέρα μεγάλης τιμής και βαθιάς συγκίνησης για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Αλλά και στιγμή μεγάλης προσωπικής συγκίνησης, μιας και από σήμερα μπορώ να αποκαλώ, με ταπεινότητα, την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, συνάδελφο» ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη.



«Η εκλογή του είναι μια υπενθύμιση ότι οι αξίες, το ήθος και η πνευματικότητα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού συνεχίζουν να εμπνέουν και να αναγνωρίζονται διεθνώς. Μία ημέρα που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου» πρόσθεσε.



Προσωπική αναφορά στην Ντόρα Μπακογιάννη έκαναν στην ομιλία τους τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης όσο και ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Ινστιτούτου της Γαλλίας, κ. Jean-David Levitte.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ντόρα Μπακογιάννη κατά την είσοδό της στην Γαλλική Ακαδημία φορούσε το Παράσημο Τάγματος του Φοίνικα από την Ελληνική Δημοκρατία και το Παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής από τη Γαλλική Δημοκρατία.