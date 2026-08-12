Στην τελική ευθεία ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ευρώπης -Σε ποιο σημείο της Ελλάδας κατασκευάζεται - iefimerida.gr

Κοντά στην παράδοση του πρώτου τμήματος ενός από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που έχουμε δει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από το νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα και καταγράφει την πορεία των εργασιών.



Τα οδικά έργα αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες στον τομέα των υποδομών, με τα τελευταία χρόνια να βρίσκονται σε εξέλιξη ή να ολοκληρώνονται μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. ﻿

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