Στήθηκαν οι σούβλες με αρνιά και κοκορέτσια στο Μοναστηράκι -Βγάζουν φωτογραφίες οι τουρίστες [βίντεο] - iefimerida.gr

Σούβλες στήθηκαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στο Μοναστηράκι. Οι καταστηματάρχες διατηρώντας το έθιμο της περιοχής ψήνουν αρνιά και κοκορέτσια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις σήμερα και αύριο αναμένεται να σουβλιστούν περισσότερα από 150 αρνιά.

Καθώς αυξάνεται η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, οι πρώτοι μεζέδες βγήκαν μετά τις 11.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το ενδιαφέρον των τουριστών που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας καθώ σπεύδουν να φωτογραφίσουν τις σούβλες.

