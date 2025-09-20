Μοναστηράκι: Αναστάτωση στην πλατεία Αγίας Ειρήνης -Δέντρο έπεσε πάνω σε πολίτες, δύο τραυματίες - iefimerida.gr

Πτώση δέντρου σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο Μοναστηράκι, λόγω των ισχυρών ανέμων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρεται σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο άνδρας φέρει ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας.
Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο:
