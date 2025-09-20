Μοναστηράκι: Αναστάτωση στην πλατεία Αγίας Ειρήνης -Δέντρο έπεσε πάνω σε πολίτες, δύο τραυματίες - iefimerida.gr

Πτώση δέντρου σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο Μοναστηράκι, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρεται σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο άνδρας φέρει ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο: