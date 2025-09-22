Μοναστηράκι: Συγκλονίζει η 53χρονη που τραυματίστηκε από πτώση δέντρου - Δείτε την επίμαχη στιγμή σε βίντεο - iefimerida.gr

Συγκλονίζουν τα λόγια της 53χρονης που καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στο Μοναστηράκι μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η ίδια καθόταν σε καφετέρια.

«Ίσα που είχαμε προλάβει να καθίσουμε, τον κατάλογο είχαμε πάρει και το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο. Εγώ θυμάμαι μόνο τον κατάλογο και μετά θυμάμαι που με βάζανε στο φορείο για το ασθενοφόρο που μου μίλησε η κοπέλα. Αν και μου είπε η κόρη μου ότι μιλούσε αλλά εγώ αυτό δεν το θυμάμαι, έχω κενό μνήμης» είπε η 53χρονη μιλώντας στον Alpha.

«Είχα στο κεφάλι τραύμα το οποίο χρειάστηκε πολλαπλά ράμματα...έχασα πολύ αίμα»

«Δεν είχα τις αισθήσεις μου, τις έχανα τις ξαναέβρισκα, είχα στο κεφάλι τραύμα το οποίο χρειάστηκε πολλαπλά ράμματα...έχασα πολύ αίμα και ένα χτύπημα στον ώμο» πρόσθεσε η ίδια.

«Ήταν δύσκολο το ράψιμο και χρειάστηκε να με πάνε στο χειρουργείο γιατί λιποθυμούσα και έκανα εμετό» ανέφερε επίσης η 53χρονη, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Νίμιτς και αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιεί το Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου

Η ίδια δήλωσε ότι αναμένεται να υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τον τραυματισμό της στο Μοναστηράκι και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης.



Οι αστυνομικοί στην έρευνά τους διαπίστωσαν ότι η καφετέρια στην οποία καθόταν η γυναίκα μαζί με το παιδί της, είχε τοποθετημένα τραπεζοκαθίσματα στο πεζόδρομο της οδού Αιόλου, χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια. Για αυτό το λόγο συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος της επιχείρησης, ενώ έχει ενημερωθεί και ο δήμος Αθηναίων.

Η απάντηση του Δήμου Αθηναίων για το δέντρο

«Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση», ανέφερε σε ανακοίνωση της η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, κάνοντας λόγο για πτώση λόγω ισχυρών ανέμων. Όπως διευκρινίζουν στελέχη του Δήμου, ο έλεγχος είχε γίνει βάσει προγραμματισμού πριν από 20 ημέρες, ενώ είχε προηγηθεί βανδαλισμός (καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου), το οποίο απομακρύνθηκε.

Εν τω μεταξύ, βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει τη στιγμή που ο κορμός του δέντρου κόβεται στα δύο και καταλήγει πάνω στα τραπεζοκαθίσματα στη πλατεία Αγίας Ειρήνης. Οι πελάτες του μαγαζιού, την τελευταία στιγμή απομακρύνονται όμως η 53χρονη καταπλακώνεται τα κλαδιά. Αμέσως όσοι βρίσκονται στο σημείο, τρέχουν να την βοηθήσουν και απομακρύνουν το παιδί της.

«Ευτυχώς δε χτύπησε καθόλου. Ήταν και για αυτό τραύμα ότι είδε τη μητέρα του κάτω να μην ξέρει αν ζει και φώναζε και αυτό. Ευτυχώς βρέθηκε μια κυρία δίπλα και το συνόδευσε και στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο», περιέγραψε στον ΣΚΑΪ η γυναίκα για την κόρη της, που γλύτωσε χωρίς κάποιο χτύπημα.

Σημειώνεται ότι από την πτώση του δέντρου τραυματίστηκε και ένας τουρίστας που εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο. Ο τουρίστας υπέστη εκδορές στην πλάτη αλλά του παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.