«Μονάδα 1864»: Όσα ξέρουμε για το Σώμα που θα προστατεύει την Ελλάδα από κυβερνοπόλεμο - iefimerida.gr

Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια έγιναν τα εγκαίνια του νέου κτιρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Στρατόπεδο «Παπάγου».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι η εθνική ασφάλεια δεν αφορά μόνο τα παραδοσιακά πεδία, αλλά και το ψηφιακό περιβάλλον.

Υπογράμμισε ότι οι σύγχρονες απειλές έχουν υβριδικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές (ενέργεια, τράπεζες, νοσοκομεία) και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

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Οι Αθανάσιος Λασκαρίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης, Εύη Λαζού-Λασκαρίδη, Νίκος Δένδιας, Δημήτρης Χούπης εγκαινίασαν το νέο κτίριο της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας / Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Υπερσύγχρονο κέντρο που συγκεντρώνει τις δραστηριότητες κυβερνοασφάλειας των Ενόπλων Δυνάμεων

Παρουσίασε τη νέα εγκατάσταση ως υπερσύγχρονο κέντρο που συγκεντρώνει όλες τις δραστηριότητες κυβερνοασφάλειας των Ενόπλων Δυνάμεων και ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα στον κυβερνοχώρο.

Συνέδεσε το έργο με τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», ενώ αναφέρθηκε και στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης που αυξάνει τις ψηφιακές ευπάθειες.

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

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Τέλος, ευχαρίστησε το Ίδρυμα Αθανασίου και Μαρίνας Λασκαρίδη για τη δωρεά του έργου και κάλεσε σε ενίσχυση κοινωφελών πρωτοβουλιών.

Να σημειωθεί ότι το κτίριο ανεγέρθηκε με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και φιλοδοξεί να αποτελέσει κομβικό σημείο για τις επιχειρήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της διαχείρισης πληροφοριών.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας στην τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο υπουργείο Άμυνας / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης / eurokinissi)

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανέπτυξε το όραμα και τις βασικές κατευθύνσεις της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.



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Η μετάβαση σε ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η «Ατζέντα 2030» αποσκοπεί στον συνολικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να λειτουργούν ως ένας σύγχρονος μηχανισμός συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης πληροφοριών.

Όπως ανέφερε, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες ασφαλείας επιβάλλουν προσαρμογή στα νέα δεδομένα, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει ευρείες αλλαγές στη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του στρατεύματος.

Ο Νίκος Δένδιας στην τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο υπουργείο Άμυνας / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης / eurokinissi)

Δημιουργία Σώματος Πληροφορικής

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νόμος 5110/2024 προέβλεψε τη σύσταση Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις. Πρόκειται για διακλαδική δομή που συγκεντρώνει αρμοδιότητες σχετικές με την πληροφορική, την κυβερνοασφάλεια, την ανάπτυξη λογισμικού, την ανάλυση δεδομένων και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

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Η στελέχωση του νέου Σώματος ξεκίνησε μέσω μετατάξεων προσωπικού, ενώ από το 2025 φοιτούν στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων οι πρώτοι αξιωματικοί με ειδίκευση στην Πληροφορική, οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται επιχειρησιακά στον κυβερνοχώρο.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας στην τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο υπουργείο Άμυνας / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης / eurokinissi)

Η «Μονάδα 1864»: Ποιες είναι οι δυνατότητές της και πώς προέκυψε το όνομα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη «Μονάδα 1864», η οποία αποτελεί τον βασικό επιχειρησιακό βραχίονα των Ενόπλων Δυνάμεων στον κυβερνοχώρο και την οποία είχε εξαγγείλει ο κ. Δένδιας τον Φεβρουάριο του 2024.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η μονάδα αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την ταχεία επεξεργασία και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, την εκτίμηση κινδύνων, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση απειλών, καθώς και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

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Παράλληλα, διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, ενταγμένων στον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ονομασία της διεύθυνσης κυβερνοασφάλειας, η οποία αναφέρεται και ως «Μονάδα 1864» δεν θεωρείται τυχαία, καθώς παρόμοια πρακτική με αριθμητικές ονομασίες εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες για αντίστοιχες μονάδες, όπως το Ισραήλ, η Αρμενία, η Κορέα και η Κίνα. Ενδεικτικά, η ισραηλινή μονάδα κυβερνοάμυνας Unit 8200 αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους σχηματισμούς των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων της Israel Defense Forces.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ελληνική μονάδα πήρε την ονομασία «1864», με πιθανή αναφορά στην 21η Μαΐου 1864, ημερομηνία ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.

Ο κ. Δένδιας, είχε πει τότε ότι σκοπός «δεν είναι απλώς η υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, αλλά συνολικά του ευρύτερου ελληνικού δημόσιου τομέα, της ελληνικής κοινωνίας, από τις απειλές της εποχής που ζούμε».



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Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας στην τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο υπουργείο Άμυνας / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης / eurokinissi)

Η «Μονάδα 1864» σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πληροφοριών

Η «Μονάδα 1864» λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλες εξειδικευμένες δομές: τη Μονάδα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών «1821», τη Μονάδα Διαστημικών Εφαρμογών «1912» και τη Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών από Ανθρώπινες Πηγές «1947».

Οι τέσσερις αυτές μονάδες συγκροτούν ένα ενιαίο πλέγμα συλλογής, προστασίας, επεξεργασίας και επιχειρησιακής αξιοποίησης πληροφοριών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διασύνδεση αισθητήρων, συστημάτων συλλογής δεδομένων και μέσων αντίδρασης.

Ο ρόλος του νέου κτιρίου

Η εγκατάσταση που παραδόθηκε τη Δευτέρα φιλοξενεί έναν ενιαίο πυρήνα κυβερνοασφάλειας, ο οποίος έχει ως αποστολή την προστασία του κράτους, των Ενόπλων Δυνάμεων και κρίσιμων εθνικών υποδομών.

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Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι το έργο ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων προς τον δωρητή για τη διαχρονική του συνεισφορά.

«Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων» -Οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι το νέο επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί στενή διασύνδεση αισθητήρων, συστημάτων πληροφοριών και οπλικών μέσων, καθώς και ενσωμάτωση δυνατοτήτων που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο, τις δορυφορικές εφαρμογές και την αξιοποίηση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη προσαρμογής της οργανωτικής δομής των μονάδων, της εκπαίδευσης του προσωπικού και της διοικητικής μέριμνας στις απαιτήσεις που δημιουργούν τα μη επανδρωμένα συστήματα και τα σύγχρονα μέσα χαμηλού κόστους.



Ο υπουργός χαρακτήρισε το πρόγραμμα μετασχηματισμού ως τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση που έχει υλοποιηθεί στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, υιοθετώντας σχετική διατύπωση του πρωθυπουργού.

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Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη αλλαγή δεν αποτελεί απλώς μια φιλόδοξη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, αλλά μια αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων στο μέλλον.

Μέσα στο νέο φρούριο κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ

Το κτίριο, η θεμελίωση του οποίου πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, αποτελεί εγκατάσταση τριών επιπέδων με συνολική επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου καθώς και τη «Μονάδα 1864» του ΓΕΕΘΑ.

Οι υποδομές και ο τεχνολογικός εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων στον κυβερνοχώρο.