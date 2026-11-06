Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των Φιρινίδη και Μανησιώτη για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» -Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η διαφωνία τους - iefimerida.gr

Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των δύο βασικών υπόπτων στην υπόθεση απάτης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνου Φιρινίδη και Βασιλικής Μανησιώτη.

Όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος Κώστας Τσάκος, δεν εκπροσωπεί πλέον τον ιδρυτή της ΜΚΟ, ο οποίος είναι ο πρώτος κατηγορούμενος στην υπόθεση, ούτε την πρώην σύντροφό του.

Όπως αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση, η συνεργασία του με τους δύο κατηγορουμένους ολοκληρώθηκε μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιτία της διακοπής, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η διαφωνία που προέκυψε σχετικά με τη χάραξη της περαιτέρω υπερασπιστικής γραμμής, αλλά και τον τρόπο δημόσιας έκφρασής της.

Η ανακοίνωση του γραφείου του δικηγόρου

«Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος δηλώνει ότι δεν εξακολουθεί να είναι συνήγορος υπεράσπισης και δεν εκπροσωπεί εφεξής τους κατηγορουμένους στην υπόθεση της ΜΚΟ ''Παιδική Χαρά'' και συγκεκριμένα τον ιδρυτή αυτής (1ο κατηγορούμενο) και την πρώην σύζυγό του (2η κατηγορούμενη).

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών των ανωτέρω ενώπιον του κ. Ανακριτή σηματοδότησε και την περάτωση της μέχρι σήμερα συνεργασίας και τούτο διότι προέκυψε διαφωνία ως προς τη χάραξη της περαιτέρω υπερασπιστικής γραμμής, καθώς και ως προς τον τρόπο δημόσιας έκφρασής της».