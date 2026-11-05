ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν οι γονείς της μικρής Μαριτίνας - Οι πρώτοι που κινούνται δικαστικά, η ανακοίνωση - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά, γονείς παιδιού που φέρεται να έχουν πέσει θύματα της υπόθεσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» κινούνται δικαστικά κατά των κατηγορουμένων, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Ορμπελάτζε και τη Μαρία Ελένη Χαρίτου, γονείς της Μαριτίνας, η οποία δίνει τη δική της μάχη για τη ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια θα παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά το στάδιο της ανάκρισης, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των εμπλεκομένων.

Μάλιστα, η μητέρα προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook, ενημερώνοντας για την απόφαση της οικογένειας.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων:

«Κατόπιν εντολής της Μαρίας Ελένης Χαρίτου και του συζύγου της, Αλέξανδρου Ορμπελάτζε, ανακοινώνουμε ότι αναλάβαμε τη νομική εκπροσώπησή της οικογένειας, σχετικά με την ποινική υπόθεση με κατηγορούμενους τους υπευθύνους της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» η οποία, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, αφορά σε πράξεις απάτης ανυποψίαστων πολιτών και υπεξαίρεσης σε βάρος οικογενειών παιδιών, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών ενώπιον του κ. Ανακριτή και προτιθέμεθα να δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο στάδιο της Ανάκρισης σε βάρος των κατηγορούμενων.

Η οικογένεια αντιλαμβάνεται το έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την υπόθεση και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα στήριξης της μικρής Μαριτίνας, η οποία εξακολουθεί να μάχεται για τη ζωή της.

Εκφράζει, όμως, την παράκληση να γίνει σεβαστή η κρισιμότητα και η δυσκολία της κατάστασης και το γεγονός ότι μοναδικό μέλημα των γονέων της Μαριτίνας, αυτή τη χρονική περίοδο, είναι η συμπαράσταση στο παιδί τους.

Είμαστε βέβαιοι ότι η Δικαιοσύνη θα επιτελέσει το έργο της, θα αποκαλυφθεί όλη η Αλήθεια και θα αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους.

Οι πληρεξούσιο δικηγόροι της οικογένειας

Αλέξης Αθανασόπουλος - Πάνος Παναγιωτόπουλος».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση της μητέρας - «Προτεραιότητα το παιδί μας»

«Θα ήθελα να ενημερώσω ότι, όπως έχω ήδη αναφέρει και σε προηγούμενα μηνύματά μου, από εδώ και στο εξής, για οτιδήποτε αφορά την υπόθεση της «Παιδικής Χαράς», αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επικοινωνία και την εκπροσώπησή μου είναι οι δικηγόροι μου.

Παρακαλώ θερμά όλους τους δημοσιογράφους, είτε είναι φίλοι μου στο Facebook είτε επιθυμούν κάποια δήλωση ή ενημέρωση στο πλαίσιο της εργασίας τους, να απευθύνονται αποκλειστικά στους δικηγόρους μου και όχι σε εμένα ή την οικογένειά μου.



Σας ζητώ να σεβαστείτε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε, ιδιαίτερα μετά τις χθεσινές δυσάρεστες εξελίξεις σχετικά με την υγεία της κόρης μας. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι αποκλειστικά το παιδί μας και η οικογένειά μας.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σας ευχαριστώ θερμά για την κατανόηση και τον σεβασμό σας.



Η μαμά της Μαριτίνας».