Τα δύο email που ξεσκέπασαν τη δράση του Φιρινίδη και της συντρόφου του -Τους «έκαψαν» τα ακριβά γούστα, έπαιρναν επιδόματα ανεργίας - iefimerida.gr

Δύο email από μια γυναίκα, που αποτέλεσε πρόσωπο-κλειδί, τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025 και αφορούσαν στην αμαρτωλή ΜΚΟ, οδήγησαν στην έρευνα και την αποκάλυψη της σοκαριστικής υπόθεσης καθώς και στις συλλήψεις τριών ατόμων της εγκληματικής οργάνωσης από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.



Δινόταν, μάλιστα, η πληροφορία ότι ίσως τα ποσά που συγκεντρώνονταν από την υποτιθέμενη δράση της ΜΚΟ για βοήθεια μέσω εράνων σε βαριά άρρωστα παιδιά, να μην κατέληγαν στις οικογένειές τους.



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Είναι χαρακτηριστικό πως η 35χρονη Βασιλική Μανισιώτη ήταν μέλος στο παρελθόν αντίστοιχης ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, η πρόεδρος της είχε υποβάλλει μηνύσεις το 2018 και το 2021 για πλαστογραφία, υπεξαίρεση, συκοφαντική δυσφήμιση και απάτη».



Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI διαπίστωσαν από τις φυσικές παρακολουθήσεις ότι κανένας από τους δύο, ούτε ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιντιρίδης, ούτε η 35χρονη Μανισιώτη, είχαν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα.



Παρ' όλα αυτά, ο 37χρονος χρησιμοποιούσε ακόμη -πέραν όλων των άλλων ακριβών γούστων που είχε- και πολυτελή οχήματα, τα οποία πλήρωνε μέσω leasing. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, για χρήματα που προορίζονταν για τα άρρωστα παιδιά με καρκίνο, καρδιακές παθήσεις, καθώς και παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Επίσης, αν και πλήρωνε σουίτες σε πανάκριβα ξενοδοχεία, πήγαινε συνέχεια στα μπουζούκια και έκανε πανάκριβα δώρα σε γυναίκες με τις οποίες διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις, ενώ οι δηλώσεις του έδειχναν μια διαφορετική εικόνα.

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Ο Φιρινίδης λάμβανε επιδόματα ανεργίας - Τι δήλωνε



Το 2018 έχει δηλώσει μόνο επιδόματα ανεργίας ύψους 3.992,80 ευρώ. Το 2019 έχει δηλώσει επιδόματα ανεργίας ύψους 2.000 ευρώ και 527,27 ευρώ για δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών



Το 2020 έχει δηλώσει 5.670,74 ευρώ για δαπάνη αγοράς αγαθών ενώ εμφανίζεται για δύο μήνες κυριότητας και η απόκτηση οχήματος, χωρίς όμως να έχει δηλωθεί οποιαδήποτε μορφή εσόδων.



Το 2021 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς ύψους 3.202,60 ευρώ, ανάλωση κεφαλαίου ύψους 3.000 ευρώ και 490 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο, ενώ δαπάνησε 16.236,06 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και 6.000 ευρώ για την αγορά ή μίσθωση οχημάτων.



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Το 2022 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς ύψους 15.146,21 ευρώ και 630 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο, ενώ δαπάνησε 362,14 ευρώ για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων και 47.014,82 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών

Το 2023 έχει δηλώσει 29.178,19 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 378 ευρώ από εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο, ενώ δαπάνησε 1.537,34 ευρώ για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων και 53.565,97 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Το 2024 έχει δηλώσει 295,03 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 1.200 ευρώ από ανάλωση κεφαλαίου, ενώ δαπάνησε 2.761 ευρώ για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων και 56.317,21 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, προκατάβαλε φόρο εισοδήματος 3.102 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος

Το 2025 έχει δηλώσει 146.401,67 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 250 ευρώ από εισοδήματα που απαλλάσσονται το φόρο, ενώ δαπάνησε 43.106,77 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών

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Βάσει των τραπεζικών του δεδομένων από 15-10-2018 έως και 26-08-2026, του πιστώθηκαν πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία βάσει της αιτιολογίας τους αντιστοιχούν σε δωρεές για τις δράσεις της -Μ.Κ.Ο.

Επίσης, στους ατομικούς του λογαριασμούς πιστώθηκαν και υπέρογκα ποσά, με μεγάλο μέρος αυτών να προέρχεται από κέρδη στοιχηματικών εταιρειών, όπως επίσης και ποσό ύψους 1.492.370 ευρώ να αφορά σε καταθέσεις μετρητών, ενώ απεναντίας οι εκταμιεύσεις διαπιστώθηκε να ανέρχονται σε 1.687.759 ευρώ, με το σύνολο των προαναφερόμενων πιστωθέντων χρημάτων να μην δικαιολογείται σε καμία περίπτωση βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων του.

Τι δήλωσε η σύντροφος του

Αντίστοιχα είναι τα δεδομένα και για την 35χρονη:



Το 2018 έχει δηλώσει μόνο επιδόματα ανεργίας ύψους 1.353,60 ευρώ.

Το 2019 έχει δηλώσει μόνο 659 ευρώ για δαπάνη αγοράς αγαθών.

Το 2020 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς 443 ευρώ και 905 ευρώ προερχόμενα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, ενώ δαπάνησε 996,45 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

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Το 2021 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς 3.964,75 ευρώ και 2.721 ευρώ προερχόμενα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, ενώ δαπάνησε 2.519,66 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.



Το 2022 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς 3.696 ευρώ και 3.600 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ δαπάνησε 10.684 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.



Το 2023 έχει δηλώσει 12.317 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ δαπάνησε 13.051 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και προκατέβαλε φόρο εισοδήματος 44,26 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος.



Το 2024 έχει δηλώσει 9.643 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 2.490 ευρώ από εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο, ενώ δαπάνησε 12.749 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και προκατέβαλε φόρο εισοδήματος 760 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος.

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Το 2025 έχει δηλώσει 2.218 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 5.380 ευρώ από εισοδήματα που απαλλάσσονται το φόρο, ενώ δαπάνησε 20.342 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και προκατάβαλε φόρο εισοδήματος 477 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος.