ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Πώς η 35χρονη μπλόκαρε τη δωρεά για κορίτσι 2 ετών με καρκίνο -Δίνει μάχη για τη ζωή του - iefimerida.gr

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η υπόθεση που αφορά τη συγκέντρωση χρημάτων από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στο όνομα ενός κοριτσιού δύο ετών, το οποίο δίνει μάχη με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.

Οι γονείς βρίσκονταν αντιμέτωποι με τεράστια οικονομική και ψυχολογική πίεση, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα χρήματα για τη νοσηλεία και τη θεραπεία της κόρης τους. Ωστόσο, αντί να λάβουν την οικονομική υποστήριξη που είχαν ανάγκη, φέρεται να βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εκμετάλλευση της αγωνίας τους.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ στον Alpha tv news, η διάγνωση σπάνιας και επιθετικής μορφής καρκίνου του παιδιού﻿ άλλαξε ριζικά τη ζωή των γονιών, οι οποίοι έπρεπε πλέον να αντιμετωπίσουν τόσο τη σοβαρότητα της ασθένειας όσο και τα αυξημένα έξοδα της νοσηλείας.

Οι καταγγελίες για τον έρανο και τον τραπεζικό λογαριασμό

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η μητέρα είχε ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να συγκεντρώνονται χρήματα για τις ανάγκες της θεραπείας του παιδιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ιδρυτές της ΜΚΟ φέρονται να κινήθηκαν ώστε να κλείσει ο συγκεκριμένος λογαριασμός και να συγκεντρώνονται οι οικονομικές ενισχύσεις μέσω δικών τους λογαριασμών.

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Συγκεκριμένα, σε σχετική επικοινωνία με τράπεζα, η 35χρονη κατηγορούμενη φέρεται να κατήγγειλε παράνομο έρανο μέσω διαδικτύου, υποστηρίζοντας ότι συγκεντρώνονται χρήματα με πρόσχημα τη νοσηλεία ενός παιδιού στις ΗΠΑ, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια, ενώ κατήγγειλε ότι ο έρανος πραγματοποιούνταν με παραπλανητικό σκοπό. Μάλιστα, προηγουμένως είχε βάλει τη μητέρα της να καταθέσει 100 ευρώ στο λογαριασμό της μητέρας του κοριτσιού, ενώ δεν δίστασε να υποστηρίξει σε υπάλληλο της τράπεζας, προκειμένου να μπλοκάρει τον λογαριασμό, ότι το παιδί δεν είχε ελπίδες ζωής.