«Μάζεψαν 42.000 ευρώ για το παιδί μου και δεν πήρα τίποτα»: Συγκλονίζουν γονείς παιδιών της ΜΚΟ, καταγγελίες-σοκ επωνύμων που εξαπατήθηκαν - iefimerida.gr

Πληθαίνουν οι καταγγελίες επωνύμων πολιτών και όχι μόνο που έπεσαν θύματα της απάτης του επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» Κωνσταντίνου Φιρινίδη και των συνεργών του, οι οποίοι υπεξαίρεσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από δήθεν εράνους για άρρωστα παιδιά.

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Καινούργιου: «Την έχω πατήσει - Η χειρότερη μορφή απάτης»

Θύμα της απάτης με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» δήλωσε ότι έπεσε η Κατερίνα Καινούργιου. Η γνωστή παρουσιάστρια δήλωσε ότι «δεν είμαι μόνο εγώ που έχω εξοργιστεί. Δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί εγώ την έχω πατήσει κιόλας. Μου έστελναν πάρα πολλές φορές από συγκεκριμένη ΜΚΟ μηνύματα στα social για να βοηθήσω με κάποιον τρόπο, είτε μέσω της εκπομπής είτε μέσω social.

»Στην εκπομπή είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά, εννοείται, όταν πρόκειται για παιδιά, το έκανα. Αλλά για μένα αυτό που έκανε αυτός ο τύπος είναι η χειρότερη μορφή απάτης. Δεν ξέρω το νομικό πλαίσιο, αλλά για μένα αυτός πρέπει να πέσει στα πολύ βαθιά».

«Να εκμεταλλεύεται τον πόνο των οικογενειών και των παιδιών; Έλεγε η άλλη οικογένεια ότι μας έδωσαν επτά χιλιάρικα και το παιδάκι αυτό χάθηκε, δυστυχώς, από τον καρκίνο. Μας έδωσαν, λέει, επτά χιλιάρικα και είχαν μαζέψει 130.000 ευρώ. Ένας πολύ χειριστικός τύπος και πολύ πιεστικός», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

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Μαίρη Συνατσάκη: Η τελευταία επικοινωνία που είχαμε ήταν τον Αύγουστο

«Να δω πώς θα καταφέρω από όλο αυτό να κρατήσω την ελπίδα και την αισιοδοξία, γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι άνθρωποι δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας, θέλουμε πολύ να βοηθήσουμε και από διάφορες άλλες οργανώσεις και ΜΚΟ έχουμε απογοητευτεί. Για μένα είναι πολύ σοκαριστικό το συγκεκριμένο, γιατί πατάει πάνω στα σώματα άρρωστων παιδιών, στην αγωνία των γονιών για να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν το παιδί τους» δήλωσε η Μαίρη Συνατσάκη, και πρόσθεσε:

«Μου επαναλάμβαναν ότι θέλουμε να είναι πολύ καθαρό αυτό που κάνουμε, είναι διαφανές το έργο μας, χτίζανε την εμπιστοσύνη σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο. Είναι αρκετά τα μηνύματα που έχουμε ανταλλάξει, δεν ξέρω ποιος άνθρωπος διαχειριζόταν αυτό το προφίλ, μπορεί να ήταν κάποιος που πίστευε στις καλές προθέσεις. Η τελευταία επικοινωνία που είχαμε ήταν τον Αύγουστο, όταν με είχαν προσκαλέσει σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία, και να έχω τον ρόλο της παρουσιάστριας. Δεν ξέρω γιατί δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η συναυλία».

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Μαριάννα Τουμασάτου: «Είτε είμαι φοβερά ευκολόπιστη είτε αυτοί ικανοί απατεώνες»

Στις αναρτήσεις και στις εντυπώσεις που της άφησε η επικοινωνία με τη ΜΚΟ﻿ αναφέρθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε ''αν μπορείτε να βοηθήσετε να συγκεντρωθούν τα χρήματα''. Λέω βεβαίως, το ανέβασα και εγώ. Έκανα αναρτήσεις. Εγώ βέβαια είμαι και τόσο μοσχάρι που έκανα αναρτήσεις και από μόνη μου, δεν χρειαζόταν να μου ζητήσει κανείς. Βασιλικότερη του βασιλέως εγώ. Κατά καιρούς με ευχαριστούσαν και αν κάτι είχαν δει πως δεν το είχα ανεβάσει μου στέλνανε πάλι “αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, σας παρακαλώ, με μία ανάρτηση να βοηθήσουμε το παιδάκι”».

«Βέβαια είναι τραγικό, γιατί κινδυνεύουν πολλοί να μην μπορούν να σταθούν ξανά σε άλλους ανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται και βοηθάνε. Αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια, αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ΜΚΟ για τέτοιες περιπτώσεις. Έπρεπε να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας που να μη χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, οπότε να συναντήσουμε και κανέναν απατεώνα στον δρόμο μας. Αυτά όλα έπρεπε να είναι καλυμμένα από το χρέος του κράτους» σημείωσε η ίδια, και πρόσθεσε:

«Ή είμαι φοβερά ευκολόπιστη ή αυτοί ικανοί απατεώνες. Εν τω μεταξύ, το μοναδικό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι πως ευχαριστούσαν κατά καιρούς οι γονείς με μεγάλη δύναμη το σωματείο που τους βοηθούσε. Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν μου άρεσε, όπως το έβλεπα, που το επέτρεπαν στις δικές τους αναρτήσεις, τα ''ευχαριστώ''. Υποτίθεται ότι βοηθάς για να βοηθήσεις, όχι για να σου πει κάποιος ''ευχαριστώ''. Απλά, προσπαθούσαν, μάλλον, μέσα από τα ''ευχαριστώ'' των γονέων να προσκαλέσουν καινούργιους ανθρώπους. Βέβαια, παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ στη διάρκεια της ημέρας πρόσεξα ότι συχνά οι ίδιοι επικοινωνούσαν με τους απελπισμένους γονείς», κατέληξε η Μαριάννα Τουμασάτου.

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Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τα μηνύματα που του έστελνε η ΜΚΟ

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, από την πλευρά του, δημοσίευσε μηνύματα που του έστελνε η ΜΚΟ για να του αποσπάσει αναδημοσιεύσεις.

«Βλέποντας όσα αποκαλύπτονται για τη ΜΚΟ ''Παιδική Χαρά'', πραγματικά εξοργίζομαι. Είχαν προσεγγίσει επανειλημμένα κι εμένα, ζητώντας να αναδημοσιεύσω τις εκκλήσεις τους για βοήθεια σε άρρωστα παιδάκια. Ως πατέρας, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος μπορεί να εκμεταλλεύεται τον πόνο ενός παιδιού και την αγωνία μιας οικογένειας για χρήματα. Αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, είναι ντροπή. Με τα παιδιά δεν παίζουμε. ΠΟΤΕ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

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Μαρία Αντωνά

Στον τρόπο προσέγγισης δημόσιων προσώπων από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αναφέρθηκε η Μαρία Αντωνά, αποκαλύπτοντας ότι οι διαχειριστές των λογαριασμών της οργάνωσης είχαν επικοινωνήσει μαζί της μέσω των πλατφορμών Instagram και TikTok, αιτούμενοι την κοινοποίηση οπτικοακουστικού υλικού με εκκλήσεις για ασθενή παιδιά.

Τι αποκάλυψε γυμνάστρια-επιχειρηματίας που έδωσε 13.900 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι με βίντεο που ανέβασε στα social media, η γυμνάστρια - επιχειρηματίας Φαίη Ζακάκου αποκάλυψε ότι είχε προσφέρει συνολικά 13.900 ευρώ στη ΜΚΟ, καθώς θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούσε παιδιά που είχαν πραγματικά ανάγκη.

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Η ίδια αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, έπειτα από σχόλια χρηστών που της ζητούσαν να εξηγήσει τη στάση της απέναντι στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, την οποία είχε στο παρελθόν προβάλει. Όπως διευκρίνισε, δεν διατηρούσε προσωπικές σχέσεις με τα μέλη της οργάνωσης, ούτε τα γνώριζε φιλικά. Η εμπιστοσύνη της βασιζόταν στην εικόνα μιας ανθρωπιστικής προσπάθειας, η οποία είχε υποστηριχθεί και αναδειχθεί επί σειρά ετών από πολλά γνωστά πρόσωπα.

«Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», είπε.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στα μηνύματα που δεχόταν από άτομα που ζητούσαν επειγόντως τη συνδρομή της, επικαλούμενα τον κίνδυνο για τη ζωή κάποιου παιδιού. «Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν ένα από τα μηνύματα που θυμήθηκε.

Όπως περιέγραψε, κάθε φορά ανταποκρινόταν πιστεύοντας ότι η οικονομική της συνεισφορά θα βοηθούσε πραγματικά, ενώ στη συνέχεια λάμβανε ευχαριστήρια μηνύματα από τους ανθρώπους που είχαν επικοινωνήσει μαζί της.

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«Από 42.000 ευρώ που είχαν μαζευτεί, εμείς δεν πήραμε απολύτως τίποτα»

Ούτε ένα ευρώ δεν είδαν οι γονείς παιδιού το οποίο έπασχε από επιληπτικές κρίσεις και χρειάζονταν χρήματα για νοσηλεία. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη, από τις 42.000 που μαζεύτηκαν για το 5 μηνών παιδί του, δεν πήραν τίποτα.

«Άρχισε να έχει σπασμούς και επιληπτικές κρίσεις πέντε μηνών, τρεις την ημέρα πολύ δυνατές, δεκάλεπτες, δεκαπεντάλεπτες. Μας βρήκαν τον Ιούνιο του 2020, έμαθαν από το διαδίκτυο ότι κάνω προσπάθειες και με προσέγγισαν στην Κομοτηνή, στον χώρο που δουλεύω, και μου είπε η αντιπρόεδρος αν θέλω να κάνουμε μια προσπάθεια για να βοηθηθεί το παιδί με συγκέντρωση χρημάτων. Τον Σεπτέμβριο πήγα στη Θεσσαλονίκη μία φορά, είδα τον πρόεδρο, και από εκεί και μετά ξεκίνησε η ερανική προσπάθεια, στέλνω τα βίντεο» δήλωσε ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης.

Ο ίδιος πρόσθεσε για τη ΜΚΟ ότι «τον σταμάτησε τον έρανο ένα μήνα μετά. Πήγα να του πω ''γιατί το σταμάτησες'', μου είπε ''εμείς κάνουμε κουμάντο. Στον μήνα επάνω, εάν δεν πιάσουμε τον στόχο, τον σταματάμε τον έρανο. Γιατί έχουμε καλό όνομα''».

«Εμείς ζητούσαμε 95.000» δήλωσε ο κ. Θεοδωρίδης, ο οποίος, περιγράφοντας τη συνεννόηση που έκανε με τον υπεύθυνο, ήταν ότι «θα κάνουμε ένα ψεύτικο έμβασμα, ότι τα έβαλε ένας ανώνυμος δωρητής». Ο κ. Θεοδωρίδης πρόσθεσε ότι «όντως έκανε ένα ψεύτικο έμβασμα και κάλυψε το ποσό και φάνηκε στον κόσμο ότι όλα έγιναν με επιτυχία. Μετά μου λέει ότι, επειδή δεν έχω τα δικαιολογητικά, η τράπεζα τα μπλόκαρε.

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»Από τις 42.000 ευρώ που είχαν μαζευτεί, εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Ήξερα ότι ήταν 42.000 μέχρι που εξαφανίστηκε. Τον ενοχλούσαμε μέχρι το Πάσχα του 2023. Περίμενα, ήμουν σε αναμονή, και στο τέλος εξαφανίστηκε. Ούτε ένα ευρώ».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρίδης πρόσθεσε ότι «για δύο χρόνια τον ενοχλούσα να πάρω τα λεφτά. Αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Να πάρω ένα ποσό από αυτά, να βοηθηθούμε, να τα έχουμε για το παιδί».

«Το παιδί μου έφυγε»

«Δεν απευθύνθηκα εγώ. Καθόμουν στο νοσοκομείο και ένας κύριος που είχε και αυτός το παιδί του με πρόβλημα υγείας με ρώτησε πώς είμαι οικονομικά. Του είπα ότι ''δεν είμαι καλά οικονομικά, έχω εξαντληθεί'', και μου λέει ''υπάρχει ένας οργανισμός που βοηθά σε αυτές τις καταστάσεις. Εγώ βοηθήθηκα''» αναφέρει πατέρας που έπεσε θύμα του εν λόγω κυκλώματος, σημειώνοντας ότι όλα ξεκίνησαν το 2025.

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«Τους ξήγησα τι πρόβλημα έχει το παιδί μου. Μου ζήτησαν έγγραφα, εάν είναι αληθές το πρόβλημα του παιδιού, και αρχές Απρίλη έβαλαν το παιδί μου σε αναρτήσεις τους» είπε ο ίδιος, και πρόσθεσε:

«Είχαν δικό τους λογαριασμό. Με ρώτησαν εάν έχω ερανικό λογαριασμό και λέω προσπάθησα να ανοίξω πριν πάω στη Γερμανία, πριν χειρουργηθεί το παιδί μου. Και μου λέει ''ωραία, θα μαζέψουμε εμείς τον λογαριασμό και θα σας τα δώσουμε''. Είκοσι πέντε ή 35.000 ευρώ μαζεύτηκαν, είχα υπογράψει και χαρτί, υπεύθυνη δήλωση, ότι τα παρέλαβα τα λεφτά αυτά».

«Δεν μου έδειξαν παραστατικά πόσα χρήματα μαζεύτηκαν στην εκστρατεία του παιδιού μου. Μου είπαν ότι τα χρήματα μαζεύτηκαν και το ποσό είναι αυτό» πρόσθεσε ο ίδιος, και τόνισε ότι αυτό έγινε δύο φορές με ίδιο ποσό.

«Το παιδί μου έφυγε. Εκμεταλλεύονται τον κάθε γονιό και το κάθε παιδί για να εξαπατήσουν την κάθε οικογένεια» επισήμανε ο ίδιος.

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«Αισθάνομαι πλέον πως δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι κανέναν»

«Το 2020 είχα πολλή ανάγκη και καθόμουν στον παιδότοπο και είδα μια ανάρτηση για ένα παιδί. Μπαίνω στο facebook και βρήκα τα τηλέφωνα και μου είπαν να με βοηθήσουν» σημειώνει η μητέρα του Όθωνα, Ταμίλα.

Η ίδια πρόσθεσε: «Μου ζήτησαν φωτογραφίες. Είχα τόσο πολλή ανάγκη, είχα ενοίκια. Δεν έχω ζητήσει ούτε λογαριασμό ούτε τίποτα».

«Η ανάρτηση έγινε για 15.000 ευρώ. Ποτέ δεν μου είπαν πόσα συγκεντρώθηκαν. Πάντα μου έλεγαν ''πόσο καλός άνθρωπος είσαι, μας έχεις εμπιστοσύνη, μόνο εσύ δεν ζητάς''» σημείωσε η κ. Ταμίλα.

Η ίδια πρόσθεσε ότι όλα έγιναν με δικό τους λογαριασμό. «Μια φορά μου έδωσαν 15.000, μετά στην τράπεζα ανοίξανε δικό τους λογαριασμό, όμως εκεί δεν μπορούσα να τραβήξω λεφτά, μόνο να πληρώνω. Είχα τόσο εμπιστοσύνη και πλέον αισθάνομαι πως δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι κανέναν», σημείωσε η κ. Ταμίλα.

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«Αν είχα αυτά τα χρήματα, θα μπορούσαμε να σώσουμε το παιδί μου»

«Με πήραν τηλέφωνο και μου πρότειναν να με βοηθήσουν οικονομικά. Μου πήραν τα στοιχεία, του παιδιού μου, μου ζήτησαν φωτογραφείς, βίντεο, και τον έβγαλαν σε ανάρτηση. Μετά ο κόσμος άρχισε να καταθέτει χρήματα. Εγώ δεν έμεινα ευχαριστημένος από το ποσό που μας έδωσαν. Συνολικά ήταν 5.000 και τα 2.000 ήθελα να κάνω το μνήμα και δεν είχα. Όλα τα άλλα τα πλήρωσα από την τσέπη μου» δήλωσε ο πατέρας του 17χρονου Γιώργου, ο οποίος τελικά πέθανε από λευχαιμία.

Κληθείς να σχολιάσει σε σχέση με την έρευνα των Αρχών ότι για τον 17χρονο Γιώργο είχαν συνολικά συγκεντρωθεί 136.000, ο πατέρας του σημείωσε:

«Εγώ το ήξερα. Κατάλαβα ότι ο άνθρωπος με κορόιδευε, μου έλεγε ψέματα. Δεν γίνεται σε αυτό το διάστημα να έχει μαζέψει 5.000. Μετά άρχισε να μου αντιμιλάει και να μου λέει ''αν δεν θες, το σταματάω''. Του λέω ''μην τρελαίνεσαι, δεν σου είπα κάτι κακό''. Ήθελα να τον πάω στο εξωτερικό» δήλωσε ο πατέρας για τον γιο του, προσθέτοντας ότι για να τον πάει για νοσηλεία στη Γερμανία χρειαζόταν 100.000 ευρώ. «Εάν τα είχα αυτά τα λεφτά, θα μπορούσαμε να σώσουμε το παιδί μου. Φτωχός είμαι. Δεν είμαι πλούσιος, να μπορούσα να σώσω το παιδί μου».

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«Λυπάμαι τα παιδιά τα άλλα και τους γονείς που έπαθαν την ίδια ζημιά με εμένα» σημείωσε ο ίδιος, και πρόσθεσε ότι θα ήθελε να μπορούσε να πάρει «αυτά τα χρήματα και να τα δώσουμε σε άλλα παιδιά που τα είχαν ανάγκη».