Μητροπολίτης Γαβριήλ: «Η Ανάσταση είναι τρόπος ζωής» -Το μήνυμά του, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

«Μετά το πάθος πάντα έρχεται η Ανάσταση». Ο Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ στέλνει το δικό του μήνυμα για την Ανάσταση του Κυρίου.

«Η Ανάσταση δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά αληθινός τρόπος ζωής. Γεμίστε τις καρδιές σας με χαρά, αισιοδοξία και πίστη. Εύχομαι να ζείτε διαρκώς ενωμένοι με τον Χριστό, μεταμορφωμένοι πλέον από το δικό Του φως. Να νικήσουμε τον πνευματικό θάνατο και μέσα από τη μετάνοιά μας να αλλάξουμε πρώτα εμείς, για να φωτιστεί και ολόκληρος ο κόσμος. Χριστός Ανέστη αδελφοί μου!», λέει.

Στο μήνυμά του ο κ. Γαβριήλ εξηγεί με λόγια απλά το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου. «Η Ανάσταση είναι τρόπος ζωής». «Ο χριστιανισμός είναι τρόπος ζωής».

Και μέσα σε αυτή τη συγκυρία με δύο πολέμους να μαίνονται στην περιοχή μας, ο κ. Γαβριήλ μιλά με λόγια καρδιάς και στέλνει δυνατά μηνύματα: «Ο Χριστός θα έρθει να αναστηθεί σε περιοχές όπου δεν υπάρχει όλη αυτή η δυνατότητα της ειρήνης και της ευημερίας. Θα αναστηθεί μέσα στην απόλυτη φτώχεια, στην απόλυτη ανέχεια, μέσα στον απόλυτο πόνο, μέσα στην αγωνία του πολέμου, μέσα στις οβίδες που περνούν πάνω από τα κεφάλια μας, μέσα από την ανασφάλεια την οποία βιώνουν οι Χριστιανοί αδελφοί τόσο στην περιοχή των Αγίων Τόπων όσο και στην υπόλοιπη οικουμένη στην οποία υπάρχουν πολεμικές εστίες».

Και καλεί όλους να βιώσουν πραγματικά απόψε το «Χριστός Ανέστη». «Ο Χριστός γεννήθηκε για όλους μας, γεμίστε με χαρά, γεμίστε με αισιοδοξία, γεμίστε με πίστη», λέει και προσθέτει: «Να νικήσουμε τον θάνατο, να νικήσουμε την αμαρτία, να δοξάσουμε τον Χριστό για το μεγάλο δώρο. Χριστός Ανέστη αδελφοί μου, ο Χριστός να είναι πάντα κοντά σας, να οδηγεί τα βήματά σας».