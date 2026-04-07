Μητροπολίτης Γαβριήλ στο «Black Box»: Διακριτοί ρόλοι κράτους-Εκκλησίας -Το Μυστήριο της βάπτισης είναι για όλους - iefimerida.gr

Λίγο πριν από το Πάσχα ο Θανάσης Φουσκίδης συνομίλησε στο vidcast του Black Box με τον Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου Χαλκηδόνος, Γαβριήλ.



Το vidcast γυρίστηκε στο Ιωνικό Κέντρο της μητρόπολης, ένα ορόσημο και τοπόσημο για την περιοχή, το οποίο είναι ανοιχτό για τους δημότες και όπως τόνισε ο μητροπολίτης Γαβριήλ «κΚάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε για να διακονήσουμε τους νέους».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια η συζήτηση πέρασε στους νέους και τη σχέση τους με την Εκκλησία και το Θεό. «Η σχέση με τον Θεό δεν έχει μόνο να κάνει με την ηλικία. Οι νέοι σήμερα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη σχέση τους με τον Θεό, δεν θα τους απογοητεύσει ποτέ», τόνισε ο μητροπολίτης Γαβριήλ.



Πρόσθεσε μάλιστα πως «η Αγία Τράπεζα πάντα περιμένει τον πιστό. Η Εκκλησία πάντα ψάχνει ανθρώπους που θέλουν να έρθουν και να πιστέψουν».

Τα όρια Εκκλησίας-Κράτους



Ο μητροπολίτης Γαβριήλ αναφέρθηκε στα όρια Εκκλησίας-Κράτους, τα οποία όπως τόνισε θα πρέπει να είναι διακριτά.

Αναφορικά για τον γάμο των ομοφυλοφίλων ξεκαθάρισε πως η Εκκλησία δεν βγήκε στους δρόμους να κατακρίνει τον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει κάποιοι άνθρωποι. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ο μητροπολίτης Γαβριήλ πως τον απορρίπτει γιατί αυτό δεν συνάδει με την ελληνική ορθόδοξη οικογένεια. Και προσθέτει ότι η βάπτιση αποτελεί ιερό Μυστήριο που αφορά το παιδί και όχι τους γονείς

Το «ευχαριστώ» στο ΥΠΕΞ για το Άγιο Φως



Ο μητροπολίτης Γαβριήλ εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο υπουργείο Εξωτερικών για όλες τις ενέργειες που έκανε για να μπορέσει να έρθει με ασφάλεια το Άγιο Φως και φέτος στην Ελλάδα. «Το Άγιο Φως είναι σύμβολο αγάπης και ειρήνης», σχολίασε ο μητροπολίτης Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου Χαλκηδόνος, Γαβριήλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε όλο το vidcast στο iefimerida.gr