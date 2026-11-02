Μητροπολίτης Γαβριήλ: Το «Ιωνικό Κέντρο» ανήκει σε όλους -Μια παρακαταθήκη πίστης, πολιτισμού και ιστορικής μνήμης - iefimerida.gr

Το μήνυμά του για το «Ιωνικό Κέντρο» έστειλε ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ.

«Το ‘'Ιωνικό Κέντρο'' της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στη Νέα Ιωνία αποτελεί ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα και μια ζωντανή μαρτυρία της αποστολής της Εκκλησίας να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο. Ένας χώρος λατρείας, παιδείας, πολιτισμού και ιστορικής μνήμης, άρρηκτα συνδεδεμένος με την προσφυγική ταυτότητα και την πολύτιμη κληρονομιά του Μικρασιατικού Ελληνισμού», τονίζει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Επιπλέον, σημειώνει ότι «στην καρδιά του δεσπόζει ο νέος Ιερός Ναός του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, Πολιούχου και Προστάτου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας» και προσθέτει:

«Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη μετακομιδή του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου Ν. Ιωνίας στον νέο Ναό του Αγίου, όπου θα τελεστούν τα Θυρανοίξια και ο Εσπερινός της εορτής του. Αύριο το πρωί, θα τελεστεί η πρώτη Θεία Λειτουργία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Το ‘'Ιωνικό Κέντρο'' είναι ένας ανοιχτός και φιλόξενος χώρος για όλους, ένας ελεύθερος πνεύμονας πρασίνου και πολιτισμού, όπου συναντώνται η πνευματική καλλιέργεια, η κοινωνική προσφορά, η νεανική δημιουργία και η διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης. Ανήκει σε όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η αγαστή συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας μπορεί να δημιουργήσει έργα με ουσιαστικό κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, που τιμά το παρελθόν, διακονεί το παρόν και οικοδομεί το μέλλον».

ΑΠΕ-ΜΠΕ