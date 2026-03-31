Στη Μητρόπολη Αθηνών το τελευταίο «αντίο» στη Μαρινέλλα -Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - iefimerida.gr

Σε κλειστό οικογενειακό κύκλο θα τελεστεί σήμερα η κηδεία της Μαρινέλλας, από τη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η απώλεια της σπουδαίας ερμηνεύτριας σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το ελληνικό τραγούδι, όπου η μουσική είχε τη δύναμη να ενώσει μια ολόκληρη χώρα κάτω από το φως της σκηνής.

Η τελετή αποχαιρετισμού της Μαρινέλλας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να πει το τελευταίο «αντίο» σε μια καλλιτέχνιδα που υπήρξε σύμβολο θέλησης, πάθους και αφοσίωσης στην τέχνη της.

Λαϊκό προσκύνημα

Από τις 08:00 έως τις 13:00, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, στο κέντρο της Αθήνας. Ο μικρός ιστορικός ναός, γνωστός και ως «Μικρή Μητρόπολη», αναμένεται να πλημμυρίσει από κόσμο που θέλει να αποχαιρετήσει τη γυναίκα που «έντυσε» με τη φωνή της τις πιο προσωπικές στιγμές πολλών γενεών.

Η εξόδιος ακολουθία

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, σε τελετή με χαρακτήρα εθνικού αποχαιρετισμού. Αναμένεται η παρουσία ανθρώπων από όλο το φάσμα της τέχνης και της δημόσιας ζωής, τιμώντας την καλλιτέχνιδα που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής και έγινε κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας.

Σε οικογενειακό κύκλο η ταφή

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια κληρονομιά που ξεπερνά τη μουσική. Η φωνή της, το πάθος της και η ανεξάντλητη ενέργειά της θα ζουν για πάντα στις μνήμες μας.