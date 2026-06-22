 «Πώς είναι η μύτη σου, πάμε πιο εκεί, θα σε σκοτώσω»: Η μητέρα του 16χρονου περιγράφει πώς 10 άτομα ξυλοκόπησαν τον γιο της στο πανηγύρι στα Τρίκαλα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

«Πώς είναι η μύτη σου, πάμε πιο εκεί, θα σε σκοτώσω»: Η μητέρα του 16χρονου περιγράφει πώς 10 άτομα ξυλοκόπησαν τον γιο της στο πανηγύρι στα Τρίκαλα

Επίθεση σε 16χρονο σε πανηγύρι στα Τρίκαλα
Επίθεση σε 16χρονο σε πανηγύρι στα Τρίκαλα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Έτυχε να περνάει ένας κύριος και τον απεγκλώβισε. Αν δεν υπήρχε αυτός που τον έβγαλε από τα χέρια του δράστη, θα μου τον σκότωνε» δηλώνει η μητέρα του 16χρονου που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης σε πανηγύρι στα Τρίκαλα.

Η ίδια, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε αρχικά για το περιστατικό: ﻿«Ενώ το παιδί μου βρισκόταν σε πλατεία, ήταν καμιά δεκαριά άτομα. Ένας τον έβρισε με υβριστικά, ρατσιστικά σχόλια του τύπου "Πώς είσαι έτσι; Πώς είναι η μύτη σου; Τι ρούχα φοράς"».

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Περιγράφοντας όσα συνέβησαν στη συνέχεια, η μητέρα του 16χρονου σημείωσε ότι ο δράστης του ξυλοδαρμού είπε στον γιο της: «Πάμε πιο εκεί που δεν έχει κάμερες, θα σε σκοτώσω». Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της είπε «δεν θέλω να μαλώσω» και πήγε κάθισε σε μια καφετέρια.

«Τον χτυπούσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο»

Εκεί όμως, σύμφωνα πάντα με τη μητέρα του 16χρονου, «σταμάτησε δίπλα του ένα αυτοκίνητο και, αφού προσπάθησαν να τον απαγάγουν λέγοντάς του "να σε πάμε βόλτα", κατέβηκε ο ένας, τον γρονθοκόπησε με αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον σιδηρογροθιά, τον πήγε στην απέναντι πλευρά του δρόμου και τον χτυπούσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο».

«Δεν ήταν φίλοι του, δεν ήταν άτομα που έκαναν παρέα. Οι άλλοι είχαν κατεβάσει παράθυρα και γελούσαν και του είπαν "μην πας στην Αστυνομία". Έτυχε να περνάει ένας κύριος και τον απεγκλώβισε. Αν δεν υπήρχε αυτός που τον έβγαλε από τα χέρια του δράστη, θα μου τον σκότωνε» συνέχισε η γυναίκα.

Τέλος, αναφερομένη στον γιο της, σημείωσε: «Δεν το περίμενε. Ήταν ήσυχος, δεν είχε διαμάχες με κάποιον, δεν πρέπει να υπάρχουν νταήδες».

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