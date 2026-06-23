Missing Alert: 34χρονος εξαφανίστηκε απο τη Νίκαια - iefimerida.gr

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 34χρονου Καραπετιάν Αρτούρ από τη Νίκαια, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 21 Ιουνίου.

Για την εξαφάνισή του ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τρίτη 23 Ιουνίου και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής και αιτήματος της οικογένειάς του, προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 34χρονος έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας, μπλε μπλούζα και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια.

Οι Αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει άμεσα με την Εθνική Γραμμή για Αγνοούμενους Ενήλικες 1017, με οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert App.