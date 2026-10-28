«Μία λέξη αλλάζει την ιστορία, για τους Έλληνες αυτή είναι το Όχι» -Το μήνυμα του πιλότου του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» - iefimerida.gr

Εντυπωσιακές εικόνες εκτυλίχθηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, όταν στον ουρανό πέταξε το F-16 της ομάδας «Ζευς».



Ο επισμηναγός Χρήστος Χαρίτος είναι ένας πιλότος του ευέλικτου όσο και πανίσχυρου μαχητικού F-16, που τα τελευταία χρόνια έχει «αναλάβει» τμήμα της αποστολής της παρουσίας της Ομάδας «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας όταν αυτή πραγματοποιεί αεροπορικές επιδείξεις εντός και εκτός της χώρας.



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«Μία λέξη αλλάζει την ιστορία για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Σήμερα τιμούμε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι. Θυμόμαστε ότι η Ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια Πολλά Ελλάδα».

Με λαμπρότητα και τιμές η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητες και τιμές, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Από την εξέδρα των επισήμων την παρέλαση παρακολουθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, οι υπουργοί Αμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Ελενα Ράπτη, Αννα Ευθυμίου, οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας (εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής), Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης Ράνια Θρασκιά, Χρήστος Γιαννούλης (εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ), ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Αλέξανδρος Καζαμίας (εκπρόσωπος Πλεύσης Ελευθερίας), ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

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Στη σημερινή παρέλαση υπάρχει και μια καινοτομία. Απέναντι από την εξέδρα των επισήμων έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη στην οποία προβάλλονται εικόνες από δύο drones. Το ένα μεταδίδει εικόνες από περιπολία στο Ανατολικό Αιγαίο και το άλλο από την παρέλαση.

Δείτε φωτογραφίες από τη στρατιωτική παρέλαση:

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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

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Φωτογραφίες: EUROKINISSI: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ &﻿ INTIME NEWS / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ