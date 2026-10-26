Μίνι διακοπές λόγω 28ης Οκτωβρίου: «Γεμίζουν» τα airbnb σε 11 δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς - iefimerida.gr

Αμείωτη παραμένει η διάθεση των εκδρομέων για φθινοπωρινές αποδράσεις παρά το γεγονός ότι η φετινή 28η Οκτωβρίου «πέφτει» μεσοβδόμαδα.

Αντί για το κλασικό weekend, το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στο τετραήμερο από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, για όσους έχουν τη δυνατότητα να «γεφυρώσουν» την αργία με λίγες ημέρες άδειας.

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Αν και οι κρατήσεις κινούνται με ρυθμούς τελευταίας στιγμής, οι δημοφιλείς ορεινοί προορισμοί της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E- Real Estates, παρουσιάζουν ήδη υψηλή κινητικότητα. Οι προορισμοί που κρατούν τα σκήπτρα των προτιμήσεων εντοπίζονται στις πιο budget- friendly επιλογές.

Τα ποσοστά προ-κρατήσεων κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης κυμαίνονται από 52% έως 88%, σε 11 δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της χώρας, ενώ σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στο κόστος διαμονής, με τις κατώτατες ζητούμενες τιμές για τρεις διανυκτερεύσεις σε κατοικίες να κυμαίνονται από 340€ έως 715€ ανάλογα τον προορισμό.

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Προ-κρατήσεις και κόστος διαμονής σε 11 δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς



Η περίοδος που εξετάζεται αφορά αφίξεις την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 και αναχωρήσεις την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, με συνολική διάρκεια διαμονής τρεις διανυκτερεύσεις.

Η ανάλυση των προ-κρατήσεων και των ζητούμενων τιμών αφορά αποκλειστικά διαμερίσματα και αυτοτελείς κατοικίες που διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης και μπορούν να φιλοξενήσουν τετραμελή οικογένεια, αποτελούμενη από δύο ενήλικες και δύο μικρά παιδιά.



Πηγή/Επεξεργασία: Airbnb, AirDNA / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

﻿Δημητσάνα – Προκρατήσεις 88% | Κόστος από 715€

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Στην κορυφή των προκρατήσεων βρίσκεται η Δημητσάνα, ένας από τους δημοφιλέστερους παραδοσιακούς οικισμούς της ορεινής Αρκαδίας. Η πετρόχτιστη αρχιτεκτονική και η εγγύτητα στο φαράγγι του Λούσιου αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του προορισμού, ο οποίος καταγράφει και την υψηλότερη τιμή εκκίνησης για τρεις διανυκτερεύσεις.

Φλώρινα – Προκρατήσεις 88% | Κόστος από 342€



Στο ίδιο ποσοστό προκρατήσεων βρίσκεται και η Φλώρινα, η οποία αποτελεί μία από τις οικονομικότερες επιλογές της καταγραφής. Η γραφικότητα του ποταμού Σακουλέβα και η πρόσβαση στο Βίτσι, στις Πρέσπες και στο Νυμφαίο ενισχύουν την ελκυστικότητά της για φθινοπωρινές αποδράσεις.

Στεμνίτσα – Προκρατήσεις 86% | Κόστος από 565€



Ο παραδοσιακός οικισμός του Μαινάλου ξεχωρίζει για τα πέτρινα αρχοντικά και την ιστορική του φυσιογνωμία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τιμή αφορά ολόκληρη παραδοσιακή πέτρινη κατοικία 120-140 τ.μ., κατάλληλη για τη φιλοξενία δύο οικογενειών.

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Καρπενήσι – Προκρατήσεις 79% | Κόστος από 360€



Η πρωτεύουσα της Ευρυτανίας αποτελεί διαχρονικό προορισμό ορεινού τουρισμού, με τα ελατοδάση, το Βελούχι και τους παραδοσιακούς οικισμούς του Μικρού και Μεγάλου Χωριού να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το κόστος διαμονής παραμένει μεταξύ των χαμηλότερων της καταγραφής.

Καλάβρυτα – Προκρατήσεις 76% | Κόστος από 415€



Ο ιστορικός προορισμός της Αχαΐας συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με σημαντικά αξιοθέατα, όπως ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος και το φαράγγι του Βουραϊκού. Η σχετικά εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα και την Πάτρα ενισχύει τη δημοτικότητά του για σύντομες οικογενειακές αποδράσεις.

Καστοριά – Προκρατήσεις 75% | Κόστος από 340€



Η Καστοριά αναδεικνύεται ως η οικονομικότερη επιλογή μεταξύ των 11 εξεταζόμενων προορισμών. Η λίμνη Ορεστιάδα, οι παραδοσιακές συνοικίες και τα ιστορικά αρχοντικά της προσφέρουν έναν ιδιαίτερο συνδυασμό φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

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Βυτίνα – Προκρατήσεις 67% | Κόστος από 580€



Ο δημοφιλής οικισμός της ορεινής Αρκαδίας αποτελεί παραδοσιακή επιλογή φθινοπωρινών αποδράσεων, χάρη στα ελατοδάση του Μαινάλου, την τοπική αγορά και την εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα. Οι ζητούμενες τιμές συγκαταλέγονται στις υψηλότερες της καταγραφής.

Μέτσοβο – Προκρατήσεις 61% | Κόστος από 357€



Ο ιστορικός οικισμός της Πίνδου ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τη βλάχικη πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική γαστρονομία. Παρά τη διαχρονική του δημοτικότητα, το κόστος διαμονής ξεκινά από επίπεδα χαμηλότερα των περισσότερων εξεταζόμενων προορισμών.

Λεβίδι – Προκρατήσεις 60% | Κόστος από 465€

Το Λεβίδι αποτελεί χαρακτηριστικό παραδοσιακό οικισμό της Αρκαδίας, με σημαντικό πλεονέκτημα τη θέση του κοντά στο Μαίναλο και στη Βυτίνα. Η παραδοσιακή πλατεία, η τοπική γαστρονομία και η πρόσβαση στους γειτονικούς ορεινούς προορισμούς ενισχύουν την ελκυστικότητά του.

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Βλαχέρνα – Προκρατήσεις 60% | Κόστος από 430€



Η Βλαχέρνα, στους πρόποδες του Μαινάλου, αποτελεί εναλλακτική επιλογή για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την ορεινή Αρκαδία. Το φυσικό τοπίο και η εγγύτητα στο Λεβίδι και στη Βυτίνα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του προορισμού.

Αράχωβα – Προκρατήσεις 52% | Κόστος από 475€



Η Αράχωβα, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους χειμερινούς προορισμούς της χώρας, καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό προκρατήσεων μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών. Η εγγύτητα στον Παρνασσό και στους Δελφούς, καθώς και η έντονη δραστηριότητα στην εστίαση και στην αναψυχή, διατηρούν την ισχυρή τουριστική της ταυτότητα.

Γιατί τα υψηλά ποσοστά προκρατήσεων δεν σημαίνουν απαραίτητα περισσότερες κρατήσεις



Όπως εξηγεί στo iefimerida.gr ο επικεφαλής του E- Real Estates Θεμιστοκλής Μπάκας, ένα υψηλό ποσοστό προ-κρατήσεων δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε μεγάλο αριθμό κρατήσεων σε απόλυτα μεγέθη.

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«Σε αρκετές ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα σε μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς, η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης χαρακτηρίζεται από περιορισμένο αριθμό εγγεγραμμένων και διαθέσιμων κατοικιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και ένας σχετικά μικρός αριθμός προκρατήσεων να διαμορφώνει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πληρότητας του προσφερόμενου αποθέματος. Επομένως, το γεγονός ότι η Δημητσάνα και η Φλώρινα καταγράφουν ποσοστά 88%, ενώ η Αράχωβα 52%, δεν αποδεικνύει ότι οι δύο πρώτοι προορισμοί συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων σε απόλυτα μεγέθη», σημειώνει.



Συνεπώς, το ποσοστό προκρατήσεων αποτυπώνει κυρίως τον βαθμό δέσμευσης του διαθέσιμου αποθέματος κατοικιών στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και όχι από μόνο του το πραγματικό μέγεθος της τοπικής αγοράς στον κλάδο της φιλοξενίας.