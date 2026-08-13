 Μίλτος Τεντόγλου: Οι θείες του τον καμαρώνουν από το χωριό -«Δεν κοιτάει τους τύπους, είναι αληθινός» [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Μίλτος Τεντόγλου: Οι θείες του τον καμαρώνουν από το χωριό -«Δεν κοιτάει τους τύπους, είναι αληθινός» [βίντεο]

Συγγενείς του Μίλτου Τεντόγλου στα Γρεβενά και πίσω στον τοίχο η αφίσα και τα ρεκόρ του
Συγγενείς του Μίλτου Τεντόγλου στα Γρεβενά και πίσω στον τοίχο η αφίσα και τα ρεκόρ του
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

«Ο στόχος του είναι το 8:70! Μακάρι το παιδί μας να φτάσει εκεί που θέλει», λέει συγκινημένη μία από τις θείες του Μίλτου Τεντόγλου, από το χωριό του στα Γρεβενά.

Μάλιστα στον τοίχο έχει σημειωμένα όλα του τα σκορ και θυμάται πού τα σημείωσε.

Οι θείες του Μίλτου Τεντόγλου δεν χάνουν αγώνα του και μιλούν από το χωριό για τους στόχους και τον χαρακτήρα του.

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Όλες τους καμαρώνουν τον ανιψιό τους και μιλούν με υπερηφάνεια για τον μικρό τους. «Δεν είναι ότι το έχουμε συνηθίσει, αλλά πάντα νικάει», λέει μία από τις συγγενείς του.

«Δεν κοιτάει τους τύπους, είναι αληθινός»

Όσο για τον χαρακτήρα και τον αυθορμητισμό του, μία από τις θείες του σημειώνει πως ο Μίλτος Τεντόγλου είναι αυτός που είναι: «Δεν κοιτάει τους τύπους, είναι αυτό που βλέπετε, είναι αληθινός», λέει μία από τις θείες του στην κάμερα του MEGA.

Δείτε το βίντεο με τις θείες του Μίλτου Τεντόγλου από το MEGA

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