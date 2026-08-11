Μήλος: 33χρονος τουρίστας εγκλωβίστηκε σε βράχο 20 μέτρων μέσα στη θάλασσα -Δείτε εικόνες από τη διάσωσή του - iefimerida.gr

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 33χρονου τουρίστα που εγκλωβίστηκε σε βράχο ύψους περίπου 20 μέτρων μέσα στη θάλασσα, στη Φυριπλάκα της Μήλου.
Η Λιμενική Αρχή Μήλου ενημερώθηκε για το περιστατικό και αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Στο σημείο έσπευσε επίσης η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ), η οποία με τον εξοπλισμό της συνέδραμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μήλου και το Λιμεναρχείο του νησιού για τον απεγκλωβισμό του 33χρονου από το βράχο.
Όπως αναφέρει το Milos Voice, η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου 2 ώρες, με τον τουρίστα να μεταφέρεται με ασφάλεια στη στεριά.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, είχε ανέβει στον βράχο με σκοπό τη δημιουργία βίντεο για το TikTok.
Φωτογραφίες: Facebook / Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ.)