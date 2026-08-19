 Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «ΑΘΗΝΑ» -Δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο για Αίγινα και Αγκίστρι - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «ΑΘΗΝΑ» -Δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο για Αίγινα και Αγκίστρι

Το πλοίο Αθηνά
Το επιβατηγό υδροπτέρυγο «ΑΘΗΝΑ» / Φωτογραφία: Eurokinissi
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Απαγορεύθηκε ο απόπλους στο επιβατηγό υδροπτέρυγο «ΑΘΗΝΑ» Ν.Π. 9824, καθώς παρουσίασε μηχανική βλάβη ενώ βρίσκονταν στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Αίγινα και Αγκίστρι, με 14 επιβάτες.

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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