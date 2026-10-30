Μιχάλης Δημητρακόπουλος: «Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, θα ρευστοποιήσει την περιουσία του για να αποπληρώσει το χρέος» - iefimerida.gr

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος του Άγγελου Γιαννακόπουλου, μίλησε για τον πελάτη του και τόνισε τι ισχύει με τη φοροδιαφυγή.

«Μόλις υπάρξει οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός ο Άγγελος Γιαννακόπουλος θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του και θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ» αναφέρει σε δήλωση του ο συνήγορος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο» Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

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Η δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του κατηγορούμενου, αναφέρει:

«Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης, που του αναλογεί, στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Μόλις θα υπάρξει οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακινητη περιουσία του και θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ».

«Θα ρευστοποιήσει την περιουσία του για να αποπληρώσει το χρέος»

Νωρίτερα, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στην υπόθεση και τόνισε ότι ο πελάτης του θα αποπληρώσει το χρέος του.

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«Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, όταν θα έχουμε οριστικό προσδιορισμό από ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, θα ρευστοποιήσει την περιουσία του για να αποπληρώσει το χρέος», είπε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Όπως είπε, «αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης, που του αναλογεί, στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής» και τόνισε ότι σε πολλά μαγαζιά έγιναν επενδύσεις αλλά δεν πήγαν καλά.

«Κανένας εργαζόμενος, ενώ έχουν περάσει 4.500 από τις επιχειρήσεις του, δεν έχει χάσει ένα ευρώ», συμπλήρωσε, ενώ εκτίμησε ότι οι οφειλές προς το δημόσιο φτάνουν τα 100 εκατομμυρίων ευρώ.

«Είναι κακούργημα, όταν υπάρχει φοροδιαφυγή πάνω από 100.000 ευρώ στη μη απόδοση ΦΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.