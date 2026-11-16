Μία κοινότητα ερευνητών με κοινό σημείο αναφοράς την Κύπρο -1η Συνάντηση Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου

Από το 2012, το Κοινωφελές Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, μέσω του ετήσιου Προγράμματος Υποτροφιών, στηρίζει νέους επιστήμονες στην πραγματοποίηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, με κοινό σημείο αναφοράς την Κύπρο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας επιστημόνων με κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα, ορισμένοι από τους 52 Υποτρόφους του Ιδρύματος έδωσαν το παρών στην 1η Συνάντηση Υποτρόφων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2026, παρουσία της Ιδρύτριας, κ. Σύλβιας Ιωάννου. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε το «Δίκτυο Υποτρόφων», μια κλειστή διαδικτυακή πλατφόρμα που αποσκοπεί στη διερεύνηση μελλοντικών συνεργασιών.

Ενημερώθηκαν για τις ανανεωμένες ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος με κέντρο ενδιαφέροντος την Κύπρο

Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τις ανανεωμένες ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος με κέντρο ενδιαφέροντος την Κύπρο, όπως είναι η πλατφόρμα ταξιδιωτικής γραμματείας INSPIRAL, η διαδικτυακή εφαρμογή του χάρτη του Kitchener (έκδοσης 1885), η ψηφιακή συλλογή με Αναπαραστάσεις της Κύπρου, η διαδραστική βάση δεδομένων της οθωμανικής περιουσιολογικής απογραφής (1832/33) και η εν εξελίξει έρευνα για την καταγραφή και τεκμηρίωση των θυρεών της Κύπρου.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, το Ίδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των νέων επιστημόνων και να καλλιεργήσει μια διαρκή κοινότητα γνώσης με επίκεντρο την Κύπρο, την ιστορία και την πολιτιστική της κληρονομιά.