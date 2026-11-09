 Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται -Πού θα κατασκευαστούν οι νέοι σταθμοί - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται -Πού θα κατασκευαστούν οι νέοι σταθμοί

Μετρό Θεσσαλονίκης
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει την επέκτασή του
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο δίκτυο, με τις επεκτάσεις προς κομβικές περιοχές να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη των υποδομών μετακινήσεων, έχει γίνει σαφές ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελεί έναν ακόμη καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις μεγάλες πόλεις και τη συνολική βελτίωση του συστήματος μεταφορών.

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