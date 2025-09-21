Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν το απόγευμα 4 σταθμοί λόγω πορείας στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου - iefimerida.gr

Προσωρινά κλειστοί θα παραμείνουν από τις 18:00 το απόγευμα, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά από εντολή των αστυνομικών αρχών.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας ενόψει της προγραμματισμένης πορείας στις 7 το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.

Eπίσης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Το κάλεσμα είναι για τις 18:30 το απόγευμα στο «Δέντρο της Μνήμης», το οποίο βρίσκεται στη Νέα Παραλία και είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα της τραγωδίας.

Για την ώρα επαναλειτουργίας των τεσσάρων σταθμών θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Τρεις φορές απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του μεσίτη

Τρεις φορές απέρριψαν οι δικαστές το αίτημα αποφυλάκισης του μεσίτη ο οποίος έχει κριθεί ένοχος και εκτίει ποινή κάθειρξης 6 ετών για την υπόθεση του θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου, με αποτέλεσμα ο καταδικασμένος για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης να παραμένει στη φυλακή.

Ο μεσίτης καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό τον Ιούλιο του 2024 για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης κατά παραυτουργία και μάλιστα ομόφωνα από το Μικτό Εφετείο Κακουργημάτων.

Συνολικά έχει εκτίσει μέχρι τώρα 13 μήνες καθώς πρωτόδικα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών τον Μάιο του 2022, ωστόσο αποφυλακίστηκε δύο μήνες μετά την απόφαση με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.