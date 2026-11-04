Μετρό Θεσσαλονίκης: 104 εκατ. μετακινήσεις το 2025 -Αύξηση 11,6% στην επιβατική κίνηση των λεωφορείων - iefimerida.gr

Τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς εμφανίζεται να ενίσχυσε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με ετήσια έκθεσή του ΟΣΕΘ για το 2025 σχετικά με τις συγκοινωνίες στην πόλη.

Σύμφωνα με το voria.gr στην έκθεση αποτυπώνονται τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση τόσο στο μετρό όσο και στα λεωφορεία, καθώς και για τα εισιτήρια και τους τρόπους με τους οποίους αυτά εκδόθηκαν.

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Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης αφορά στο γεγονός ότι το μετρό δεν «έκοψε» επιβάτες από τα λεωφορεία, αλλά αντίθετα, ενίσχυσε τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, με τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ και των ΚΤΕΛ μετακινήθηκαν συνολικά 76.820.415 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 11,62% σε σχέση με το 2024.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται εν μέρει και στο γεγονός ότι από την 1η Δεκεμβρίου του 2024 ίσχυσε η νέα τιμολογιακή πολιτική με μειωμένο κόμιστρο. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ΟΑΣΘ, ο οποίος αναβάθμισε σε μεγάλο βαθμό τον στόλο του. Άλλωστε, σε σχέση με το 2020 η αύξηση ήταν της τάξης του 91,44%.

Παράλληλα, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών, εκτιμάται ότι η λειτουργία του μετρό συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών, οδηγώντας πολλούς πολίτες να εγκαταλείψουν το ΙΧ τους και να χρησιμοποιούν περισσότερο τις δημόσιες συγκοινωνίες συνολικά.

Οι λεωφορειακές γραμμές

Οι γραμμές που παρουσίασαν την υψηλότερη αναλογία επικυρώσεων ανά οχηματοχιλιόμετρο, βασική ένδειξη υψηλότερης ζήτησης, ήταν οι 14 (Άνω Τούμπα – ΝΣΣ), 10 (Χαριλάου – ΝΣΣ), 12 (ΚΤΕΛ – Κάτω Τούμπα) και Μ1 (η έκτακτη ημι-εξπρές λεωφορειακή γραμμή που ενεργοποιήθηκε σε περιόδους διακοπής λειτουργίας του μετρό). Ακολούθησαν με μία σχετική διαφορά οι 2Χ (Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Αεροδρόμιο Μακεδονία), 32 (Κάτω Ηλιούπολη – Αριστοτέλους), 5 (Νέα Κρήνη – Βενιζέλου), 3Κ (ΑΣ ΙΚΕΑ – ΝΣΣ), 33 (Άγιος Παντελεήμων – Βενιζέλου) και 31 (Βούλγαρη – ΚΤΕΛ).

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Εντός του έτους καταγράφηκαν 6,55 εκατ. επικυρώσεις εισιτηρίων στο δίκτυο των λεωφορείων, 2,66 εκατ. πωλήσεις προϊόντων από το νέο αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου και 86.917 επικυρώσεις εισιτηρίων QR, που απέφεραν συνολικές εισπράξεις ύψους 4,01 εκατ. ευρώ.

Η επιβατική κίνηση στο μετρό Θεσσαλονίκης

Σε ό,τι αφορά το Μετρό Θεσσαλονίκης, μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν 27 εκατ. μετακινήσεις επιβατών, με τους συρμούς να διανύουν 1,5 εκατ. χιλιόμετρα, με 99,88% ακρίβεια δρομολογίων.

Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφηκε τον Οκτώβριο (3.152.609 μετακινήσεις) και ακολουθούν ο Μάιος και ο Ιούνιος με λίγο λιγότερες από 3 εκατ. μετακινήσεις. Στον αντίποδα, η χαμηλότερη προσέλευση σημειώθηκε τον Νοέμβριο, κάτι που, πάντως δεν είναι ενδεικτικό, καθώς για 21 ημέρες το μετρό ήταν κλειστό και επίσης τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, μήνες κατά τους οποίους παραδοσιακά πολύς κόσμος κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Πιο πολυσύχναστος και με διαφορά ήταν ο σταθμός Αγίας Σοφίας, ο οποίος εξυπηρέτησε 3.662.995 μετακινήσεις και ακολούθησαν οι σταθμοί Βενιζέλου (2.967.668), Σιντριβάνι και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός. Τη χαμηλότερη κίνηση συνολικά είχαν ο σταθμός Πανεπιστήμιο, ο οποίος εξυπηρετεί κυρίως φοιτητές, που μετακινούνται λιγότερο κάποιους μήνες τον χρόνο και ο Ευκλείδης.

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Αύξηση στα εισιτήρια

Αναφορικά με τα εισιτήρια, μέσα στον χρόνο έγιναν περίπου 9,66 εκατ. πωλήσεις προϊόντων κομίστρου με το βασικό εισιτήριο μονής διαδρομής να αποτελεί με μεγάλη διαφορά το κυρίαρχο προϊόν. Σημαντική χαρακτηρίζεται και η χρήση των προϊόντων 10+1 διαδρομών και χρονικής διάρκειας, ενώ εκδόθηκαν συνολικά 86.300 προσωποποιημένες κάρτες.

Ειδική αναφορά στην έκθεση γίνεται στον πολυτροπικό σταθμό της Νέας Ελβετίας, ο οποίος διαμορφώθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ενός του 2025, ώστε να εξυπηρετεί 10 λεωφορειακές γραμμές για μετεπιβίβαση. Από τον σταθμό μετακινήθηκαν 1,84 εκατ. επιβάτες, με τη μέση μηνιαία κίνηση να φτάνει τις 153.000. Επιπλέον, γίνονταν περισσότερες από 180 αφίξεις και αναχωρήσεις λεωφορείων ανά τυπική εργάσιμη ημέρα, ενώ περισσότερες από 29.000 ήταν οι μηνιαίες επικυρώσεις στο λεωφορειακό δίκτυο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι λειτούργησαν οι συνδυαστικές μεταφορές.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕΘ, η λειτουργία της Νέας Ελβετίας βελτίωσε σημαντικά την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διευκόλυνε την πρόσβαση στο μετρό και ενίσχυσε τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις συνδυασμένες μετακινήσεις στην πόλη.

Συνολικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, με τις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης το 2025 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 104 εκατ. μετακινήσεις επιβατών, 27 εκατ. με το μετρό και 76,8 εκατ. με ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ.