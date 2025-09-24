To Μετρό Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε ως «Έργο της Χρονιάς 2024» - iefimerida.gr

Το Μετρό Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε ως «Έργο της Χρονιάς 2024», κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025, μετά από πολλαπλούς γύρους ψηφοφορίας από δημοσιογράφους, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό.

Το βραβείο παρέλαβαν κορυφαίοι εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο έργο, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας, και ο Αναστάσης Αρανίτης, εκπρόσωπος της κοινοπραξίας AKTOR-WEBUILD-HITACHI.

Άποψη από σταθμό στο Μετρό Θεσσαλονίκης / Eurokinissi

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας χαρακτήρισε το Μετρό Θεσσαλονίκης «το πιο όμορφο» που έχει δει ποτέ, ενώ παρότρυνε όσους δεν το έχουν επισκεφθεί να το κάνουν.

Ο κ. Δήμας συμπλήρωσε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης «δεν είναι ένα απλώς εξαιρετικά χρήσιμο και σημαντικό έργο για την πόλη, καθώς έχει μειώσει την ποσότητα του αριθμού οχημάτων κατά 15% στο κέντρο της πόλης, ενώ αποτελεί παράλληλα και ένα ''ζωντανό'' μουσείο. Ειδικότερα, ο σταθμός ''Βενιζέλου'' αποτελεί ίσως τον πιο ωραίο σταθμό μετρό στον κόσμο. Κάθε σταθμός του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, του τόπου μας, της ίδιας της Θεσσαλονίκης με έναν εξαίσιο τρόπο. Σε λίγους μήνες θα εγκαινιάσουμε και τους 5 επιπλέον νέους σταθμούς με την επέκταση προς Καλαμαριά».

Τη χαρά και την υπερηφάνειά του για το έργο και το βραβείο εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας, κατά την παραλαβή του βραβείου.

Ευχαριστώντας τους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι το βραβείο ανήκει σε αυτούς, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς που συνέβαλαν ώστε το έργο να παραδοθεί σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2024.

Άποψη από σταθμό στο Μετρό Θεσσαλονίκης / Eurokinissi

Ο υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών, Νίκος Ταχιάος, σημείωσε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα έργο που άλλαξε την ψυχολογία της πόλης και των κατοίκων.

«Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να αναμένεται και για την Αθήνα μέσα στην επόμενη 10ετία, όταν θα παραδοθεί η Γραμμή 4, που αποτελεί ένα αντίστοιχης ποιότητας Μετρό. Η Θεσσαλονίκη πέτυχε να υπενθυμίσει πόσο μεγάλη προτεραιότητα αποτελούν οι δημόσιες συγκοινωνίες. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Ελληνικό Μετρό που ολοκλήρωσε το έργο, αλλά και για την ολοκλήρωση της επέκτασης της Καλαμαριάς ως τον Μάρτιο του 2026» ανέφερε.

Τέλος, ο Αναστάσης Αρανίτης, εκπρόσωπος της κοινοπραξίας AKTOR-WEBUILD-HITACHI, εξέφρασε τη χαρά για την παραλαβή του βραβείου, ενώ με τη σειρά του ευχαρίστησε τον κόσμο της AKTOR που συνέβαλε στην πραγματοποίηση του έργου, καθώς και την Ελληνικό Μετρό που αποτέλεσε σημαντικό πυλώνα επιτυχίας του έργου, αλλά και το ίδιο το υπουργείο.

Όπως είπε: «Εμείς σαν AKTOR θέσαμε τον πήχη ψηλά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ελληνικός τεχνικός κόσμος μπορεί να υλοποιήσει πραγματικά έργα μεγαλειώδη, έργα δύσκολα και σύνθετα. Ο τεχνικός κόσμος της χώρας είναι πραγματικά υψηλού επιπέδου».

Παράλληλα, το Ειδικό Βραβείο «Κατασκευαστικό Επίτευγμα της Χρονιάς 2024» παρέλαβε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ για τη συμβολή του στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης και το μέγεθος της σκυροδέτησης που υλοποίησε, καθώς ο Όμιλος υποστήριξε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου, συμβάλλοντας με τα εξειδικευμένα προϊόντα του στην ποιότητα και μακροχρόνια ανθεκτικότητα ενός τεχνικά απαιτητικού έργου.

Οι «έξυπνες», βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές το σημείο-κλειδί για την Ελλάδα του 2040

Στο συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025, επίσης βρέθηκαν στο επίκεντρο οι προκλήσεις που παραμένουν για τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα, τα δομικά προβλήματα για τις μελέτες και τα έργα, καθώς και προτάσεις για να «τρέξουν» πιο γρήγορα τα έργα.

Για το πλήθος και τη συνθετότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος μίλησε η Αθανασία Οικονόμου, Τομεάρχης Υποδομών της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ίδια, «η επιτάχυνση και ο εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης και ωρίμανσης έργων αποτελούν το πρώτιστο ζήτημα επίλυσης του κλάδου. Η σημερινή κατάσταση με τις πολυεπίπεδες εγκρίσεις, τις καθυστερήσεις και την έλλειψη ενιαίας κατεύθυνσης όχι μόνον επιβαρύνουν υπέρμετρα τις εργοληπτικές επιχειρήσεις αλλά λειτουργούν και ανασταλτικά για την χρηματοδότηση επενδυτικών πόρων, την έγκαιρη υλοποίηση των έργων και φρενάρουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας».

Στις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται η μείωση γραφειοκρατίας και ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε «οι υποδομές να αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και όχι σημείο συμφόρησης».

Ο Ζαχαρίας Αθουσάκης, πρόεδρος του ΣΑΤΕ, τόνισε την ανάγκη να στηριχθούν οι μικρότερες εταιρείες, λέγοντας πως ο κατασκευαστικός κλάδος δεν είναι μόνο οι μεγάλοι όμιλοι. «Αυτή τη στιγμή οι 550 εταιρείες από την 6η τάξη και κάτω αντιμετωπίζονται ως αποδιοπομπαίος τράγος» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αθουσάκης.

Σημείωσε ότι θα πρέπει να μην ενοποιούνται τα έργα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και οι 550 εταιρείες, λαμβάνοντας καλές τιμές για να συμμετάσχουν ως υπεργολάβοι και να βγάζουν ένα μικρό κέρδος. Τη στιγμή πάντως που τα έργα που έχουν στα χέρια τους οι μεγάλοι όμιλοι ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ, αυτά των μικρότερων εταιρειών φθάνουν τα 3,5 δισ. ευρώ.

Την ανάγκη για ανάπτυξη μίας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, που θα προβλέπει σαφή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, αλλά και μηχανισμούς παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα ενισχύει τον ρόλο των Ελλήνων μελετητών τόνισε η Δέσποινα Καλλιδρομίτου, πρόεδρος του ΣΕΓΜ.

Η κυρία Καλλιδρομίτου ανέφερε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη, το ΒΙΜ και άλλες τεχνολογικές εξελίξεις πρέπει να ενσωματωθούν στις μελέτες και την κατασκευή, ενώ μίλησε για τα συνεργατικά έργα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα μπορούν να αξιοποιούν την τεχνογνωσία των ελληνικών γραφείων μελετών.

«Το κρίσιμο ζήτημα είναι να γίνει κατανοητό ότι η παραγωγή έργων από τον κατασκευαστικό κλάδο είναι μία μηχανή, στην οποία υπάρχει και το μικρό γρανάζι, όλα είναι αναγκαία για να λειτουργήσει εύρυθμα ο κλάδος», είπε ο Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος, πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Για τον ίδιο, το πλέον σημαντικό θέμα είναι ο σωστός προγραμματισμός έργων σε βάθος δεκαετίας. «Η ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσωπεί τον κατασκευαστικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όλα τα ζητήματα έχουν λυθεί σε όλες τις χώρες, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς που είναι θεσμοθετημένοι και ως κοινωνικοί εταίροι, κάτι που στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα συμβεί. Οι οργανώσεις μας έχουν θεσμοθετήσει πλέον μία Ένωση που εκφράζει και τις τρεις οργανώσεις των εργοληπτών και έχουμε όλοι τις ίδιες απαιτήσεις», εξήγησε.

Ο Φώτιος Κουβουκλιώτης, πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ (Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκύπτουν στις μελέτες και στα έργα, τις οποίες καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν οι διάφοροι φορείς.

Σύμφωνα με τον ίδιο εδώ και πολλά χρόνια διαιωνίζεται το πρόβλημα της αναθεώρησης. «Σήμερα καθόμαστε και κρυβόμαστε πίσω από προβλήματα που «βολεύουν». Η κατάργηση της ανάλυσης των τιμών δυσκόλεψε πολύ την κατάσταση στην πράξη. Ζούμε μια κατάσταση που επαναλαμβάνει χρόνια προβλήματα. Πολλές φορές το εκάστοτε υπουργείο προσπάθησε να λύσει τα εν λόγω θέματα , αλλά δυστυχώς τυχόν εξελίξεις και κάποια πιθανή πρόοδος έμεινε στο συρτάρι».

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ