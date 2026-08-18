Μετρό Θεσσαλονίκης: Στις 27 Αυγούστου φτάνει Καλαμαριά -Το βίντεο που ανέβασε ο Χρίστος Δήμας για να το ανακοινώσει - iefimerida.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση πέντε νέων σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει, καθώς 27 Αυγούστου «φτάνει στην Καλαμαριά».

Αυτό έκανε γνωστό ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μέσα από ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Είχε προηγηθεί ανάρτηση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, ο οποίος είχε κάνει γνωστό ότι «μετράμε μέρες», με τον κ. Δήμα να δίνει ακριβή ημερομηνία.

Πραγματοποιούνται δοκιμαστικές διαδρομές και οι τελευταίοι έλεγχοι

Οι δοκιμαστικές διαδρομές των συρμών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πραγματοποιούνται οι τελευταίοι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά περιλαμβάνει τους πέντε νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, σε μήκος περίπου 4,8 χιλιομέτρων. Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διαθέτει συνολικά 18 σταθμούς, δημιουργώντας έναν νέο βασικό άξονα μετακίνησης για την ανατολική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Με την παράδοση της επέκτασης, η Μίκρα γίνεται το νέο ανατολικό άκρο του δικτύου, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και να περιοριστεί η χρήση του ΙΧ στις καθημερινές μετακινήσεις.

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Η 27η Αυγούστου αποτελεί πλέον την ημερομηνία-ορόσημο για το έργο, καθώς η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να αποκτήσει το πρώτο μεγάλο νέο τμήμα του δικτύου της μετά την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής.