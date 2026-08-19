 Μετρό Συντάγματος: Τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία στις 25-27 Αυγούστου -Για να ανακοπούν οι ελλείψεις του καλοκαιριού - iefimerida.gr
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Μετρό Συντάγματος: Τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία στις 25-27 Αυγούστου -Για να ανακοπούν οι ελλείψεις του καλοκαιριού

Εθελοντική αιμοδοσία
Εθελοντική αιμοδοσία / Φωτογραφία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διοργανώνουν τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα του Μετρό Συντάγματος.

Η εθελοντική αιμοδοσία στις 25-26-27 Αυγούστου (14:00-20:00) έχει στόχο την αντιμετώπιση των εποχικών ελλείψεων που έχουν παρουσιαστεί, ως αποτέλεσμα της απουσίας του γενικού πληθυσμού για διακοπές.

Τα φαινόμενα είναι έντονα και ασκούν πίεση στα νοσοκομεία και τους ασθενείς, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αυξημένη συνδρομή του ιού του Δυτικού Νείλου αυτό το διάστημα. Το σλόγκαν είναι: «Αύγουστος είναι να χαρίζεις ζωή».

Για τον προσδιορισμό ραντεβού:

  • Τηλεφωνικά από 19/8 έως 24/8: 2132146726 (8:30-14:00) και 2105697986 (14:00-20:00)
  • Με την ψηφιακή εφαρμογή του Ε.ΚΕ.Α. «Δίνουμε αίμα» για κινητά:
    App store (iOS): https://bit.ly/appStore-DinoumeAima
    Google play (android): https://bit.ly/googlePlay-DinoumeAima
    Οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής: https://ekea.gr/dinoume-aima/

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται να είσαι 18-65 ετών, να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν από την αιμοδοσία, να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες, να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνεις στον γιατρό της αιμοδοσίας.

Τέλος, εάν έχεις κάνει τατουάζ, να έχουν παρέλθει 4 μήνες.

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