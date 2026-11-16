Το Μετρό φτάνει στη Γλυφάδα -Πού θα κατασκευαστούν οι νέοι σταθμοί

Σημαντικές επεκτάσεις δρομολογούνται στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας, με το παραλιακό μέτωπο να αναμένεται να αποκτήσει ακόμη καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, μέσω νέων επεκτάσεων στο Μετρό.﻿

Το Μετρό βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο των σχεδίων της πολιτείας για τη βελτίωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει τόσο τη δημιουργία νέων γραμμών όσο και την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, με στόχο να εξυπηρετηθούν περισσότερες περιοχές και να περιοριστεί η εξάρτηση των πολιτών από το Ι.Χ.

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