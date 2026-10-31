Μετρό: Άνοιξε ξανά ο σταθμός «Σύνταγμα» - iefimerida.gr

Σε κανονική λειτουργία επέστρεψε ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», περίπου στις 15:00 του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου.

Οι συρμοί πραγματοποιούν πλέον κανονικά στάση στον σταθμό, μετά την ολοκλήρωση της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του.

Για σήμερα το μεσημέρι είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, με σύνθημα «Κυριάκος Ξυμητήρης παρών».

Αυτός ήταν και ο λόγος που έκλεισε και το μετρό στο Σύνταγμα, στις 12:00.