Μέτρα για το κόστος καυσίμων και χρηματοδότηση για την ανανέωση του στόλου φορτηγών ζητά η ΟΦΑΕ -Συνάντηση με Θεοδωρικάκο - iefimerida.gr

Την ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση του κόστους των καυσίμων και τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανανέωση του στόλου φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) εξέφρασε η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) στην πρόσφατη συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ομοσπονδίας, από την πλευρά της συμμετείχαν, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Δημήτρης Φωκαΐδης, ο αναπληρωτής πρόεδρος, Συμεών Καλομοίρης, και η γενική διευθύντρια, Ηρώ Δουμάνη, καθώς και εκπρόσωποι του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκε ότι το υψηλό κόστος του πετρελαίου κίνησης επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των μεταφορικών επιχειρήσεων και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.

Η ΟΦΑΕ έθεσε στο επίκεντρο της συζήτησης την ανάγκη στοχευμένων μέτρων για τη μείωση του κόστους καυσίμων. Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι οι σχετικές παρεμβάσεις απαιτούν συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ομοσπονδία υπογράμμισε επίσης την ανάγκη αξιοποίησης πρόσθετων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, με ειδική αναφορά στο METSAF, καθώς και τη διαμόρφωση συντονισμένης κυβερνητικής προσέγγισης για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων του κλάδου.

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Ανανέωση του στόλου φορτηγών

Το δεύτερο βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η ανανέωση του στόλου των φορτηγών δημόσιας χρήσης και η μετάβαση σε οχήματα χαμηλότερων εκπομπών ρύπων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΦΑΕ, ο υπουργός αναφέρθηκε στις δυνατότητες του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα (Social Climate Fund) για τη στήριξη της μετάβασης σε οχήματα χαμηλών εκπομπών, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλο σχετικό χρηματοδοτικό εργαλείο στην αρμοδιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης.

Από την πλευρά της, η ομοσπονδία ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ACEA, η μέση ηλικία του στόλου φορτηγών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 22,9 έτη. Όπως επισήμανε, η απευθείας μετάβαση από τα παλαιά φορτηγά στην ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή για τις ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις.

Για τον λόγο αυτό, η ΟΦΑΕ υποστηρίζει την ανάγκη ενός ενδιάμεσου σταδίου, με κίνητρα για επενδύσεις σε σύγχρονα φορτηγά χαμηλότερων εκπομπών ρύπων, παράλληλα με την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα και ηλεκτροκίνηση.

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Η Ομοσπονδία σημείωσε ακόμη, ότι η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να είναι σταδιακή και οικονομικά βιώσιμη, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι έχει εκπονήσει εξειδικευμένη μελέτη για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση, την οποία παρέδωσε τον Ιούνιο του 2025.

Όπως καταλήγει στην ανακοίνωσή της, η ΟΦΑΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.