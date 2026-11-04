Μεθυσμένος ηλικιωμένος μπήκε ανάποδα στην Εθνική Οδό – Οδηγούσε για πολλά χιλιόμετρα ανάποδα, σκορπίζοντας τον τρόμο - iefimerida.gr

Τον τρόμο σκόρπισε το βράδυ της Τρίτης στους οδηγούς της εθνικής οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης ένας ηλικιωμένος, που μπήκε μεθυσμένος στο αντίθετο ρεύμα.

Το περιστατικό συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., στο ύψος των Θερμοπυλών, με τον ηλικιωμένο οδηγό να κινείται ανάποδα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο 83χρονος εισήλθε στον αυτοκινητόδρομο από τον παράδρομο στο ύψος των Θερμοπυλών (203ο χλμ.) και, αντί να ακολουθήσει την κανονική πορεία, βρέθηκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

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Κατάλαβε το λάθος μετα από 8 χιλιόμετρα και προσπάθησε να κάνει αναστροφή

Οι διερχόμενοι οδηγοί που είδαν ξαφνικά το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω τους, ειδοποίησαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης, περιγράφοντας την επικίνδυνη πορεία του οχήματος.

Μάλιστα, ο ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα για πολλά χιλιόμετρα - μέχρι τα διόδια της Αγίας Τριάδας, στο 195ο χλμ. του αυτοκινητοδρόμου.

Εκεί, αντιλαμβανόμενος πιθανότατα ότι κινείται ανάποδα, ο ηλικιωμένος επιχείρησε να πραγματοποιήσει επιτόπια αναστροφή μέσα στο οδόστρωμα.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα. Πλήρωμα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Ασφάλειας) Λαμίας που βρισκόταν στην περιοχή έδρασε γρήγορα, προλαβαίνοντας να ακινητοποιήσει το όχημα προτού σημειωθεί σύγκρουση, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα και περιπολικό του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

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Θετικός στο αλκοτέστ - Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα

Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε στον 83χρονο οδηγό από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, με την ένδειξη να καταγράφει 0,58 mg/l.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το ακινητοποιημένο όχημα φορτώθηκε σε οδική βοήθεια για να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο.

Με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας Πρωτοδικών Λαμίας, ο 83χρονος οδηγός αφέθηκε ελεύθερος και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.