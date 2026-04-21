Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι -Κρίσιμα τα τρία πρώτα 24ωρα - iefimerida.gr

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» παραμένει η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.

Ειδικότερα, το παιδί νοσηλεύεται από αργά το απόγευμα της Δευτέρας με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ένα διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα και ένα κάταγμα στη βάση του κρανίου της, δηλαδή σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι σε τέσσερα λεπτά αφίχθη στο σημείο του τραγικού περιστατικού μία κινητή ιατρική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), δηλαδή ασθενοφόρο με γιατρό, η οποία διακόμισε κατεπειγόντως την 13χρονη πολυτραυματία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Χαϊδαρίου «Αττικόν», ως το πιο κοντινό νοσοκομείο του ΕΣΥ, όπου οι γιατροί διασωλήνωσαν την άτυχη μαθήτρια, για να διακομισθεί εκ νέου διασωληνωμένη και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας «Αγία Σοφία».

Υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο η 13χρονη -Κρίσιμα τα πρώτα τρία 24ωρα

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές της iefimerida.gr, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του «Αγία Σοφία» η κατάσταση της υγείας της πολυτραυματία, 13χρονης μαθήτριας εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους του «Αγία Σοφία» και, στη συνέχεια, η 13χρονη εισήχθη κατεπειγόντως στο χειρουργείο, καθώς οι γιατροί των ως άνω ειδικοτήτων διαπίστωσαν -και με τη βοήθεια των απεικονιστικών εξετάσεων- ότι η μαθήτρια φέρει διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, το οποίο είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό της ισχυρής έντασης με την οποία αντέδρασε ο εγκέφαλός της στις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στη βάση του κρανίου της, το οποίο είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό της σοβαρότητας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, καθώς και κάταγμα στα αριστερά της λεκάνης της και αριστερό πνευμοθώρακα.

Κρίσιμος παράγοντας για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας της 13χρονης μαθήτριας είναι πλέον η «συμπεριφορά» του διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» να δίνουν υπεράνθρωπη μάχη για το καλύτερο δυνατό, καθώς τουλάχιστον τα πρώτα τρία εικοσιτετράωρα της νοσηλείας της μαθήτριας στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» μπορεί να αποβούν ακόμη και καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας της.

Πώς έγινε το ατύχημα

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η 13χρονη μαθήτρια φέρεται να καθόταν στην κουπαστή του μπαλκονιού του πρώτου ορόφου του σχολείου της, όταν έκανε μία αιφνίδια ταλάντωση μπρος-πίσω και έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, μάλιστα, «στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου».