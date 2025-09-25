meteo: Πού ξύπνησαν με μονοψήφιες θερμοκρασίες σήμερα [πίνακας] - iefimerida.gr

Μονοψήφιες ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (25/9) σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σύμφωνα με το meteo.

Η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα πέσει αρκετά και ήδη σημειώνονται μονοψήφιες θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στα οροπέδια της Κρήτης.

Οι οκτώ χαμηλότερες θερμοκρασίες σύμφωνα με το meteo

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφεται από το meteo στο Τζερμιάδο Λασιθίου με 5,1 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 25/09, σε περιοχές όπως Νευροκόπι, Βουτύρο, Βυτίνα, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.