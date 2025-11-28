 Meteo: Στο Φάληρο το μεγαλύτερο ύψος βροχής, έφθασε τα 50 χιλιοστά -Πού αλλού στην Αττική έπεσε πάρα πολύ νερό - iefimerida.gr
Meteo: Στο Φάληρο το μεγαλύτερο ύψος βροχής, έφθασε τα 50 χιλιοστά -Πού αλλού στην Αττική έπεσε πάρα πολύ νερό

Πλημμύρες στην Αθήνα
Πλημμύρες στην Αθήνα / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε Φάληρο, 'Αλιμο και Κηφισιά καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης στην Αττική έως σήμερα τις 9.00 το πρωί λόγω της κακοκαιρίας συμφωνα με το meteo.

Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται σε χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο Φάληρο καταγράφηκαν 52 χιλιοστά βροχής ενώ σε 'Αλιμο και Κηφισιά 50.

Στον σχετικό χάρτη, αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 9:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή Αττικής Βοιωτίας και Εύβοιας.

Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης του meteo.gr/ ΕΑΑ με τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης.

